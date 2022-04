Ce forfait mobile 110Go à prix choc prend fin ce soir !

Plongeons immédiatement dans le bain de ce bon plan puisqu'il ne sera bientôt plus disponible. En effet, ce forfait Free 110 Go est réservé aux nouveaux clients qui y souscriront avant le terme de cette journée du 21 avril 2022. La formule est sans engagement et peut ainsi être résiliée à n'importe quel moment. Comme toujours, au bout d'un an, vous basculerez obligatoirement sur le forfait 5G (compatible 4G) à 19,99 €/mois. Par ailleurs, 10 € supplémentaires sont réclamés pour activer votre carte SIM.