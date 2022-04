Free mobile : l'opérateur revient en force avec son offre de 110 Go !

Il n'y a pas de raisons de se précipiter puisque notre forfait Free du jour est disponible pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 21 avril prochain. Nous ne dérogeons pas à nos habitudes puisqu'il s'agit bien évidemment d'une offre sans engagement que vous serez en mesure de résilier à tout moment. Notez qu'au bout d'un an, vous basculerez automatiquement sur le forfait 5G à 19,99 €/mois. Ce dernier est compatible 4G et mettra à votre disposition 210 Go de datas en plus des appels illimités depuis plus de 70 destinations.