Le forfait sans engagement Free 110 Go à 9,99€ est encore disponible !

Free démultiplie les offres plus alléchantes les unes que les autres, mais celle-ci fait partie des plus complètes du marché très concurrentiel des forfaits mobiles. Tout d'abord, profitez des appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et vers les DOM. Vous pouvez donc facilement garder le contacte, même avec de la famille comme des amis qui vivent en Outre-mer.

Vous comptez bientôt voyager au Portugal avant de mettre le cap sur l'Autriche ? Pas de prblème, Free vous accompagne avec les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et la zone Europe vers la métropole, tandis que vous disposez de 10 Go de données mobiles par mois.