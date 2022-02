Free sort du silence et lance un forfait 100Go à 8,99€ !

Face aux offres lancées par la concurrence à prix cassé, Free mobile réplique, et de quelle manière ! L'opérateur mobile met en place une nouvelle série limitée, et cela, jusqu'au vendredi 18 février, minuit ! Vous avez donc encore un peu plus de deux jours pour vous offrir un excellent forfait mobile comprenant 100 Go de datas pour seulement 8,99€/mois chez Free.

Notez bien que vous bénéficiez de cette offre pour les 12 prochains mois, mais vous pouvez très bien rester chez cet opérateur ensuite, en optant pour un forfait 5G comprenant notamment 210 Go d'internet, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et 25 Go d'internet depuis 70 pays à l'étranger pour seulement 19,99€/mois. Sinon, vous pouvez souscrire librement à une autre offre, à votre guise, puisque ce forfait Free est sans engagement.

Enfin, pour l'activation de votre carte SIM, vous devrez débourser 10€ au moment de la souscription tandis que cette offre est réservée aux nouveaux clients Free Mobile.