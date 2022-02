Free Mobile frappe fort avec sa Série 80Go à 10,99€

Cette offre sur le forfait Série Free 80 Go à 10,99€ par mois est donc proposée par Free sans engagement, permettant ainsi une résiliation à tout moment sans frais supplémentaires. Il ne vous reste cependant que quelques jours pour profiter de cette offre exceptionnelle, qui expirera le 15 février.

En plus de cette promotion, Free propose un forfait à 2€ par mois intégrant 50 Mo de données 4G+, deux heures d'appels et SMS illimités. Pour les gros consommateurs de données, vous avez encore le forfait Free 5G proposant la belle enveloppe de 210 Go d'Internet en 4G+/5G, avec appels et SMS illimités, tout cela à 19,99€ par mois ! Vous avez donc l'embarras du choix pour un forfait répondant à vos besoins.