Forfait mobile : Free relance sa Série 80Go pour 10,99€

Mais revenons sur l'offre qui nous intéresse ici, qui propose donc notamment une belle enveloppe de 80 Go de données (dont 10 Go depuis Europe/DOM) pour seulement 10,99€ par mois. Grâce à cette offre 4G+, vous disposez donc d'une quantité très confortable de données pour télécharger, visionner des vidéos, écouter de la musique ou jouer à des jeux mobiles partout. La bonne couverture du réseau Free devrait vous garantir la 4G+ à peu près partout, sauf dans des endroits particulièrement reculés.

Outre ces 80 Go de données, la Série Free 80 Go propose évidemment appels et SMS illimités, même depuis Europe/DOM. Petit bonus appréciable pour les fans de foot, l'offre s'accompagne également d'un accès premium à l'application Free Ligue 1 pour vous tenir au courant des dernières actualités de manière premium sans bourse délier.