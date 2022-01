Forfait pas cher : Free mobile dégaine sa série 80 Go à moins de 11€ par mois

Évoquons sans attendre l'enveloppe internet qui sera mise à votre disposition tous les mois. Elle contient 80 Go de datas en 4G+ que vous pourrez consommer librement en France métropolitaine. Ce sera suffisant pour regarder des vidéos et télécharger des application au quotidien. De plus, les appels vers les mobiles ainsi que les fixes en métropole et DOM (hors Mayotte) sont illimités. C'est également le cas pour les SMS. Les MMS se contentent d'être illimités uniquement vers l'Hexagone.