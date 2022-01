Free frappe fort avec son forfait mobile 100Go à prix cassé

Revenons à notre abonnement star du jour en commençant par évoquer l'enveloppe internet exceptionnelle qui sera mise à votre disposition chaque mois. Elle renferme 100 Go de datas en 4G+ utilisables en France métropolitaine, soit 30Go de plus de l'offre précédente pour le même prix. Les appels seront de leur côté illimités vers les mobiles comme les fixes au sein de l'Hexagone et dans les DOM. Les SMS profitent d'un traitement similaire et les MMS pourront être envoyés de manière illimitée uniquement vers la métropole.