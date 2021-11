10Go de plus, toujours à moins de 10€, c'est la nouvelle offre immanquable Free mobile

Forfait 4G Free 90 Go

Free a récemment changé son fusil d'épaule et ajouté à son catalogue très simplifié un forfait d'appel à 10,99 euros pendant un an, sorte d'intermédiaire entre ses deux offres historiques. Pour ce prix, vous bénéficiez de 80 Go en très haut débit 4G/4G+.