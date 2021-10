Avec son forfait mobile 80Go à 10,99€, Free reste l'offre la moins chère du moment

Comme toujours, cette offre hébergée par Free Mobile est disponible pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 19 octobre prochain. Il s'agit d'un forfait mobile sans engagement que vous aurez la possibilité de résilier à tout moment. Et c'est une bonne chose car après un an passé sur cet abonnement, l'utilisateur est automatiquement basculé sur le forfait Free 5G à 19,99€/mois. Ce dernier renferme 130 Go de datas 4G+ ou 5G et peut être facturée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.