La Fibre à moins de 10€/mois ? C'est possible avec la nouvelle offre Freebox mini 4K !

La Freebox mini 4K est l'offre la plus abordable au catalogue de l'opérateur. Cette petite box, légère et très capable, vous permet de profiter d'un très grand nombre de contenus sur votre téléviseur mais aussi d'une connexion fibre pour regarder vos films et séries dans la meilleure qualité et sans attendre leur téléchargement.

Actuellement Free propose une promotion tout simplement incontournable qui vous permet de profiter de la Freebox mini 4K à seulement 9,99€/mois la première année. Après ces douze mois, l'abonnement passe à un tarif de 34,99€/mois. L'engagement est d'un an, libre à vous ensuite de passer chez un autre opérateur sans aucune justification à apporter.