Forfait mobile : Free propose ce week-end sa série Free 80 Go à 9,99€

Hormis les 80 Go de données en 4G+, le forfait en question comporte des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM

(hors Mayotte), des SMS/MMS dans l'Hexagone et des SMS illimités vers DOM.



Concernant l'étranger, il est possible de profiter des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. Les nouveaux clients pourront également disposer de 10 Go d'internet mobile comme s'ils étaient en France.

Dans son forfait, Free Mobile a pensé aux amoureux du ballon rond avec un accès premium à l'application Free Ligue 1 téléchargeable sur les appareils tournant sous iOS et Android.

Enfin, l'opérateur Free prélèvera un montant de 10 euros pour l'envoi de la carte SIM par courrier postal et donne la possibilité à ses nouveaux clients de conserver gratuitement leur numéro de mobile actuel grâce à un code RIO consultable par SMS ou par un appel téléphonique.