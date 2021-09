Freebox Delta : Netflix, Prime Vidéo et Disney+ sont offerts avec cette nouvelle offre à 39,99€/mois

Equipée du processeur Quad-Core ARMv8, la Freebox est pensée pour vous donner entière satisfaction dans vos utilisations quotidiennes. Et la télévision fait bonne figure, puisque dans cette offre sont notamment inclus : Netflix (vous pouvez fusionner votre abonnement avec celui de la Freebox si vous en possédez déjà un), Amazon Prime, Disney+ et Canal+ Series. De quoi disposer de centaines de programmes mêlant films et séries notamment, mais aussi le sport, avec la Ligue 1 diffusée par Amazon.

Au total, vous disposez de près de 280 chaînes TV ! Plus encore, les appels vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, DOM et près de 110 pays sont inclus. Idéal pour rester connecté avec toute votre famille et vos amis, même à l'autre bout du monde. Comptez également sur l'app' Free Ligue 1 Uber Eats pour suivre les meilleurs moments de chaque journée de championnats ainsi que du répéteur Wi-Fi pour l'étendre partout chez vous. Une offre phénoménale à saisir pour la rentrée !