Free va plus loin avec son forfait mobile 90 Go à moins de 9€ par mois !

Penchons-nous à présent plus en détail sur les spécificités propres à ce forfait mobile signé Free. Tout d'abord, c'est la giga-enveloppe de données mobiles en 4G+ qui pourrait bien en faire saliver plus d'un. Ne craignez plus les pannes et les dépassements de forfait grâce à 90 Go de données mobiles mensuelles. De quoi scroller vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux ou regarder vos vidéos favorites en toute sérénité.

Ce sont également les appels, SMS et MMS en illimité vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et vers les DOM qui sont inclus. De quoi dialoguer avec vos proches sans aucun souci. Et si vous voyagez, les appels, SMS et MMS sont émis en illimité depuis les DOM et la zone Europe vers la métropole, tandis que vous disposez de 10 Go de données mobiles par mois.

Enfin, vous êtes également éligible au réseau FreeWiFi, pour vous connecter, au besoin, partout où celui-ci est disponible. De plus, le service client Free répondra à toutes vos demandes au 32 44, et même par WhatsApp au besoin.