Forfait mobile : la série Free 80 Go encore disponible à moins de 11€ pour 1 an

80Go d'internet en 4G+, voilà la solution idoine pour surfer en toute sérénité sur vos réseaux sociaux, consulter et trier vos e-mails, mais aussi regarder un épisode de votre série préférée en streaming. Grâce à un réseau de qualité en quantité, vous ne craindrez plus les pannes de forfait internet. Et si vous arriviez quand même au bout, n'oubliez pas que le réseau FreeWifi vous permet de vous connecter gratuitement à internet !

Par ailleurs, ce sont appels et SMS en illimité dans l'Hexagone et les DOM qui vous sont proposés (hors Mayotte), les MMS étant illimités en France métropolitaine. Et si vous voyagez en zone Europe, pas de souci, Free vous accompagne avec à nouveau appels et SMS en illimité et 8Go d'internet. Vous pouvez mettre le GPS, vous ne vous perdrez pas !

Enfin, pour les amateurs de football, la Free Ligue 1 Uber Eats est incluse dans cette offre. Autant de qualités à un si petit prix, cette offre n'attend que vous !