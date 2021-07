Forfait 90 Go pour 10€ : Free casse une nouvelle fois les prix du marché

Avec 90 Go par mois d’Internet, il va être dur de faire du hors-forfait ! Valable en France métropolitaine, ce forfait vous permet d’accéder à tous les contenus en ligne à haute vitesse grâce à une connexion rapide en 4G+. Et vu que les vacances approchent à grands pas, vous pourrez aussi en profiter lors de vos congés grâce au 10 Go d’Internet disponible en Europe et dans les DOM.

Que vous soyez fan de jeux vidéo mobiles, de vidéos de petits chats trop mignons sur YouTube ou en amateur de films et de séries en streaming sur Prime Video ou Netflix, votre forfait vous permettra de passer des heures sur Internet sans vous soucier de votre forfait.

Vous pourrez également rester en contact avec vos proches sur vos réseaux sociaux favoris et passer vos appels vidéo avec une bonne qualité de connexion. Et pour ceux qui sont plus traditionnels, les appels, SMS et MMS sont bien entendu en illimité avec ce forfait. Vous pourrez également conserver votre numéro si vous le souhaitez avec cette offre mobile.