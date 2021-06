Forfait mobile : faites baisser la facture avec la nouvelle offre Free mobile 80 Go à prix cassé

À tous celles et ceux qui recherchent un forfait sans engament offrant la connexion Internet en 4G et les appels en illimité, foncez sur ce bon plan !

Avec ce forfait, vous allez disposer des appels, SMS & MMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM. Vous allez également profiter d’une connexion Internet rapide en 4G grâce au 80 Go à utiliser chaque mois en France, mais aussi avec 8 Go par mois depuis l’Europe et les DOM. Le tout est proposé à seulement 11,99 € par mois les 12 premiers mois.

Attention, l’offre est à durée limitée, vous pouvez profiter de ce forfait complet à petit prix jusqu’au 15 juin seulement, après, il sera trop tard !