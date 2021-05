Le meilleur forfait du moment : Free 90 Go pour moins de 10€

Le véritable atout de cette offre, c'est son enveloppe de datas pour le moins conséquente. À ce niveau, 90 Go en 4G+ seront crédités sur votre compte chaque mois. C'est largement suffisant pour naviguer sur le web, regarder des vidéos ou même télécharger des applications au quotidien. Mieux encore, en Europe et dans les DOM, vous pourrez utiliser 10 Go en plus. Enfin, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en illimité dans les grandes villes de France. Il vous suffira de taper vos identifiants Free pour y accéder.