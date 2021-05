Le forfait mobile Free passe de 70 à 90 Go pour seulement 9,99€ par mois

Vous voulez un forfait mobile qui vous offre toutes les fonctions pour utiliser pleinement votre smartphone, le tout sans vous ruiner ? Free Mobile répond présent comme toujours.

Ainsi, pour seulement 9,99 € par mois, vous allez pouvoir souscrire à un forfait offrant 90 Go de connexion Internet en 4G+ chaque mois depuis la France. Restez connecté avec vos proches sur vos réseaux sociaux, visionner des vidéos sur YouTube ou Netflix depuis votre mobile sans vous priver et sans devoir compter. À vous les jeux en ligne, la musique en streaming toute la journée.

Avec autant de gigas de connexion Internet à petits prix, vous n’allez plus décrocher de votre smartphone. Et bien entendu, le forfait mobile Série Free 90 Go c’est aussi les appels, MMS et SMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM.