Avec son forfait 80Go à moins de 10€, B&You propose l'un des meilleurs forfaits du moment

En plus de son forfait 80Go , B&You dispose de plusieurs offres pour satisfaire un maximum de clients. Par exemple, le forfait 5Go est à seulement 4,99€/mois. Parmi les plus onéreux, nous retrouvons la formule 100Go à 11,99€/mois et la 200Go contre 14,99€/mois. Quant au forfait 5G 130Go, il est facturé à hauteur de 24,99€/mois. Et toutes ces propositions restent sans engagement.