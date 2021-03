The One, la smart TV 4K 50 pouces de Philips profite de 200€ de réduction

C'est bien chez Darty que vous pouvez bénéficier de cette remise immédiate de -25% (soit une économie de 200€). La livraison à domicile ou en magasin est offerte par l'enseigne française. De plus, la mise en service par des techniciens est totalement gratuite et vous aurez 15 jours pour changer d'avis si ce produit ne répond pas à vos attentes. Le paiement en trois ou quatre fois (à partir de 149,99€/mois) peut également être choisi. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ainsi, le téléviseur que nous avons sous les yeux est un Philips The One pourvu d'une diagonale de 50 pouces (soit 126 centimètres) avec une définition en 4K et un taux de rafraichissement à 50 Hz. La fonctionnalité HDR est également de la partie pour raviver les couleurs des programmes compatibles. L'image sera constamment détaillée et immersive grâce au moteur P5 Perfect Picture Engine embarqué.

Mieux encore, ce modèle est équipé de la technologie Ambilight trois côtés. Les LED intelligentes placées autour de la dalle adapteront leurs couleurs à l'image ou bien au son du contenu visionné. Cela projettera un éclairage dans toute la pièce pour vous immerger encore plus dans l'action.