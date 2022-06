Cette TV LED Samsung 4K est à un prix incroyable en ce moment !

Pour ce qui est des caractéristiques techniques principales de la TV, on notera dans un premier temps son écran 55 pouces (soit 138 cm) doté d'une définition 4K. Le mode HDR est assez logiquement de la partie et l'UHD Dimming optimisera les contrastes de l'image. Tout cela dans le but de vous faire profiter d'une qualité visuelle redoutable sur vos films, séries et jeux vidéo. Le Crystal Processor 4K fait véritablement des merveilles à ce niveau. La dimension audio n'est pas non plus en reste grâce aux deux haut-parleurs 20 W embarqués. La technologie Dolby Digital Plus viendra aussi renforcer votre immersion.

De plus, cette Smart TV sera bien évidemment en mesure de se connecter à internet. Vous pourrez alors accéder à toutes les applications les plus populaires comme YouTube, Netflix, Molotov TV, Disney+, Prime Video et bien d'autres (un abonnement peut être requis selon le service utilisé). Enfin, les assistants vocaux peuvent également vous prêter main forte pour naviguer plus rapidement sur l'interface.