Un casque sans fil Philips avec la technologie BASS+ à prix imbattable

Le principal avantage de ce casque signé Philips (hormis son petit prix), c'est la qualité de ses basses. Le SHB3175WT/00 bénéficie effectivement de la technologie BASS+, une solution innovante offrant des basses profondes.

Cette technologie s'associe à de généreux hauts-parleurs de 40 mm et à une bonne isolation phonique, permettant ainsi à l'appareil de délivrer un son d'excellente qualité. Et avec son autonomie de 12 heures, l'appareil de Philips vous permet d'écouter votre musique, mais aussi de contrôler vos appels téléphoniques pendant tous vos trajets, même les plus longs.