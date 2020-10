Le casque Bluetooth Sony WH-CH700N à réduction de bruit à moins de 80€

Le Sony WH-CH700N est un casque de type Circum-Auriculaire qui est doté d'un bouton NC pour activer la réduction de bruit. Avec cette technologie intégrée, les bruits de fond sont analysés et réglés pour obtenir des performances optimales dans des environnements bruyants.



Optimisé pour les assistants vocaux Google, Siri et Alexa, le casque possède une très grande autonomie de 35 heures et une batterie en Litium-Ion avec recharge rapide (10 min de charge pour 60 min de lecture).



L'utilisateur aura la possibilité de discuter avec ses amis sans même sortir son téléphone de sa poche ou du sac grâce à la connexion sans fil. Il pourra aussi passer des appels en gardant les mains libres par l'intermédiaire du microphone intégré.