Une Smart TV Samsung 4K QLED 4K UHD 55" à moins de 750€

Voici un bon plan à ne pas louper du côté des meilleurs téléviseurs du moment. En effet, la marque sud-coréenne est touchée par une vague de promotions durant les 7 Jours Samsung. C'est l'occasion parfaite pour vous emparer de cette Smart TV 4K 55G6FN vendue à seulement 749,99€.

Pour une qualité d'image époustouflante

Une fois de plus, Cdiscount nous régale durant ces 7 jours Samsung. Vous avez donc jusqu'en début de semaine prochaine pour en profiter. Bien entendu, la livraison à domicile est offerte et le paiement en quatre fois est d'actualité. Si vous sélectionnez cette manière de régler le montant demandé, vous devrez verser 192,03€ au moment de l'achat puis 192,01€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans et le site bordelais propose une garantie supplémentaire panne + reprise de trois ans à 74,99€. Rassurez-vous, il s'agit d'une option.

Cette Smart TV conçue par Samsung embarque un écran QLED avec une diagonale de 55 pouces (138 centimètres) et une définition en 4K UHD. La fonctionnalité HDR 10+ est aussi de la partie pour rendre les couleurs plus réalistes sur les programmes compatibles (films, jeux vidéo...). Plusieurs technologies viendront également améliorer l'image en accentuant les contrastes par exemple. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être assuré d'obtenir une image bluffante aussi bien sur vos émissions télé préférées que sur des films et autres jeux vidéo.

Un téléviseur très complet

Pour ce qui est des connecteurs embarqués, vous pourrez utiliser quatre ports HDMI, deux USB, une sortie audio numérique (optique) et une prise réseau. En effet, cette Smart TV peut se connecter à internet pour vous donner accès à des applications comme Netflix, YouTube, Disney +, Prime Video et bien plus encore (un abonnement peut être requis). Enfin, la partie audio est assurée par deux haut-parleurs de 10 Watt chacun, avec une sortie Dolby Digital Plus.