Vidéoprojecteur LG ProBeam BU50NST : le cinéma en 4K à un prix imbattable

Evidemment le constructeur coréen a rempli jusqu'à plus soif son vidéoprojecteur des toutes dernières technologies d'image et de son à commencer par une qualité d'image 4K, qui supporte la norme HDR, de plus en plus utilisée par l'industrie du cinéma et qui vous permet de profiter d'images plus lumineuses et colorées.

Il vous permet de projeter une image jusqu'à 7,6 mètres sur votre mur, si vous disposez de la surface et du recul suffisant. Evidemment pour le salon une image de 2 à 3 mètres sera largement suffisante et vous permettra de profiter d'une expérience incomparable pour vous plonger dans les derniers blockbusters comme dans les films d'auteur exigeants. Peu importe le genre ou le long-métrage, votre confort de visionnage est sans commune mesure par rapport à un téléviseur traditionnel.

Si le projecteur ne peut pas être placé face au mur, il est également possible de décaler la projection sur +/- 20% à l’horizontale et +/- 50% à la verticale. Le zoom 1,6x est là également pour vous faire bénéficier de la meilleure image, quelle que soit la configuration de votre pièce.