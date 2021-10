Forfait 90Go à moins de 10€, cest la nouvelle offre choc disponible chez Free

Free veut régaler ses (futurs) abonnés en proposant un forfait riche en données mobiles. Rendez-vous compte 90 Go de data mensuelles, ça en fait des films et séries en streaming ! Avec en plus la vitesse propre à la 4G+ et la puissance du réseau Free, vous êtes assuré de pouvoir capter quasiment partout en France.

Et ça fonctionne même à l'étranger car Free vous offre également 10 Go de data depuis l'Europe et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Comme ça vous pouvez voyager dans ces zones là l'esprit serein.

Enfin, si vous aimez le foot, Free vous offre avec ce forfait l'accès à l'app Free Ligue 1 pour suivre toute l'actu, les résultats et les clips instantanés de tous les matchs de la compétition.

Il s'agit d'un forfait sans engagement, que vous pouvez donc quitter à tout moment. Et au bout d'un an à 9,99€/mois il se transforme alors en forfait 5G, pour une vitesse de navigation et de téléchargement accrue.