Cette TV OLED Philips est au meilleur prix chez Cdiscount avant les soldes

Si vous souhaitez investir dans une TV haut de gamme sans vous ruiner, attardez-vous sur le modèle de Philips. Avec sa dalle OLED de 55“ soit 139 cm, vous allez être en immersion dans tous les contenus que vous allez consulter. Que ce soit un film, un documentaire ou une série, avec ses bords ultra-fins, ses pieds discrets et élégants, cette TV va se fondre dans votre salon sur le mur. Le tout est relevé par la fonction Ambilight sur 3 côtés pour prolonger l’expérience visuelle.

La dalle UHD 4K offre une résolution de 3 840 x 2 160 pixels avec un traitement de l’image haut de gamme avec notamment le processeur P5 Perfect Picture Engine, le Dolby Vision et le Micro Dimming Perfect. Le son n’est pas oublié non plus avec le Dolby Atmos pour une immersion totale et une mise dans l’ambiance parfaite. L’image est lumineuse et dotée d’un contraste élevé pour un rendu des couleurs exceptionnelles.

Et pour que l’expérience ne s’arrête pas là, profitez des fonctions Smart TV avec Android TV qui vous permet d’accéder à de nombreux contenus vidéo et audio, mais aussi de nombreuses applis. Le tout est également pilotable à la voix grâce à Alexa et l’Assistant Google. Redécouvrez le monde numérique avec cette Smart TV dotée de caractéristiques qui laisse rêveur.