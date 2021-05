POCO M3 Pro : un smartphone puissant et compatible 5G à moins de 180€

Fraichement arrivé sur le marché, le POCO M3 Pro voit son tarif réduit durant les 48 heures qui suivent sa mise en vente. Ici, c'est le coloris bleu qui est concerné. Nous sommes donc chez Amazon qui vous livrera gratuitement à domicile ou en point retrait. Le paiement en quatre fois sans frais est disponible pour les abonnés Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an). Il n'y pas grand chose à ajouter si ce n'est que la garantie est valable pendant deux ans.

Le POCO M3 Pro est équipé d'un écran LCD avec une diagonale de 6,5 pouces et une définition Full HD+ (soit 2400 x 1080 pixels). Le taux de rafraichissement variable atteint 90 Hz et la dalle occupe 91% de la surface. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur MediaTek Dimensity 700 capable de gérer la compatibilité 5G. Tout cela avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Ainsi, le smartphone s'en sort relativement bien en terme de performances. Il ne s'agit bien évidemment pas du modèle le plus puissant mais étant donné son prix, il est largement à la hauteur. La fluidité est par exemple parfaite à travers les menus et les applications.