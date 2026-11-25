Le prix repère du gaz augmente encore de 5,8 % au 1er décembre, selon la Commission de régulation de l’énergie, et chaque degré gagné dans une pièce compte. Pour le Black Friday, Amazon affiche le ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle à 68,90 € au lieu de 99,90 € : son mode hiver redescend l’air chaud bloqué au plafond, sans produire de chaleur ni promettre d’économie chiffrée.
Un ventilateur en novembre, l’idée peut surprendre. L’Aero 4500 Puzzle n’a pourtant rien d’un achat à contretemps : sa fonction été/hiver inverse le sens de rotation des pales pour renvoyer vers le sol l’air chaud qui s’accumule sous le plafond, ce que Cecotec présente comme un complément à votre chauffage. Pour le Black Friday, le Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle est affiché à 68,90 € chez Amazon au lieu d’un prix conseillé de 99,90 €, soit 31 % de remise.
Il est vendu et expédié par Amazon. Avec 106,7 cm d’envergure, il vise une chambre, un bureau ou un petit salon, pas une grande pièce de vie.
Le ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle passe à 68,90 € au lieu de 99,90 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle ?
- Un appareil pour l’hiver comme pour l’été : Un commutateur inverse le sens de rotation : brise rafraîchissante l’été, air chaud redescendu du plafond vers le sol l’hiver. L’appareil trouve ainsi un rôle dès maintenant, sans attendre les premières chaleurs.
- Des pales qui disparaissent à l’arrêt : Ses quatre pales se replient quand le ventilateur est éteint. Au plafond, il ressemble alors davantage à un luminaire qu’à un ventilateur, ce qui compte dans une chambre ou un séjour.
- Tout se règle depuis le lit : La télécommande gère les six vitesses, les trois intensités de la lampe LED, la minuterie jusqu’à 4 heures et le mode été/hiver. Inutile de se lever pour couper l’appareil une fois endormi.
Mieux répartir la chaleur sans chauffer plus : ce que le mode hiver peut, et ne peut pas
En hiver, l’air chaud produit par un radiateur monte et stagne sous le plafond : c’est ce phénomène, la stratification, que la fonction hiver cherche à corriger en le renvoyant vers les occupants. Le ventilateur ne produit aucune chaleur, il déplace celle qui est déjà là, avec un moteur DC de 30 W. Cecotec ne chiffre aucune économie sur sa fiche, et le gain dépend de la pièce comme du chauffage : nous ne vous promettrons donc aucun pourcentage. L’intérêt est de mieux répartir une chaleur que vous payez déjà, pas de remplacer un radiateur.
Cecotec le destine aux chambres, aux bureaux à domicile et aux petits salons. L’été, ses six vitesses permettent de doser le flux d’air, et plusieurs acheteurs saluent sur Amazon son fonctionnement silencieux, même si la fiche ne donne aucune mesure en décibels. Il est en revanche moins pertinent pour un grand séjour, ou si vous ne pouvez pas intervenir au plafond : il se fixe et se raccorde au circuit électrique, une pose qui peut demander un électricien. La fiche ne mentionne enfin ni Wi-Fi ni application.
Face aux autres ventilateurs, ce qui le distingue vraiment
Début novembre, dans notre sélection de ventilateurs de plafond, l’Aero 4500 côtoyait l’Aero 495, relevé alors au même prix mais sans fonction été/hiver annoncée sur sa fiche : pour un usage hivernal, l’écart est décisif. L’Aero 5290 Stone Pro et ses 132 cm visaient les pièces de vie, pour 122,55 € lors du même relevé. Face à un ventilateur sur pied ou une colonne, l’Aero 4500 libère le sol mais demande une installation : notre comparatif des meilleurs ventilateurs aide à trancher si vous hésitez encore entre les formats.
✅ Les points forts
- Fonction été/hiver pour servir toute l’année
- Pales rétractables, discret une fois arrêté
- Télécommande complète et minuterie jusqu’à 4 heures
- Lampe LED à trois intensités intégrée
- Pièces détachées annoncées disponibles pendant 10 ans
❌ Les limites
- Aucune économie de chauffage chiffrée par Cecotec
- Pose au plafond et raccordement électrique obligatoires
- Diamètre réservé aux petites et moyennes pièces
- Signalé « souvent retourné » par Amazon, 13 % d’avis à une étoile
Vendu et expédié par Amazon, l’Aero 4500 Puzzle est affiché en stock à 68,90 €, avec une livraison facturée 6,99 € hors abonnement Prime.
Et si c’était la solution pour faire des économies de chauffage ? En partie seulement, et c’est ce qui rend l’offre honnête : l’Aero 4500 Puzzle ne chauffe pas, il remet en circulation une chaleur qui reste coincée au plafond. À 68,90 €, avec 31 % de remise sur son prix conseillé, il s’adresse à ceux qui veulent réunir un plafonnier, un ventilateur pour l’été et un coup de pouce pour l’hiver. Sa note de 4,2 sur 5 sur 151 avis va dans le bon sens.
Passez votre chemin si vous cherchez à chauffer une pièce : un radiateur ou un climatiseur réversible fera ce travail, pas un ventilateur. Même conseil si votre plafond ne permet pas une pose simple, ou si vous voulez piloter l’appareil depuis votre téléphone. Pour une chambre ou un bureau, c’est en revanche un achat qui sert dès cet hiver, sans attendre la prochaine canicule.
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