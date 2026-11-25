En hiver, l’air chaud produit par un radiateur monte et stagne sous le plafond : c’est ce phénomène, la stratification, que la fonction hiver cherche à corriger en le renvoyant vers les occupants. Le ventilateur ne produit aucune chaleur, il déplace celle qui est déjà là, avec un moteur DC de 30 W. Cecotec ne chiffre aucune économie sur sa fiche, et le gain dépend de la pièce comme du chauffage : nous ne vous promettrons donc aucun pourcentage. L’intérêt est de mieux répartir une chaleur que vous payez déjà, pas de remplacer un radiateur.

Cecotec le destine aux chambres, aux bureaux à domicile et aux petits salons. L’été, ses six vitesses permettent de doser le flux d’air, et plusieurs acheteurs saluent sur Amazon son fonctionnement silencieux, même si la fiche ne donne aucune mesure en décibels. Il est en revanche moins pertinent pour un grand séjour, ou si vous ne pouvez pas intervenir au plafond : il se fixe et se raccorde au circuit électrique, une pose qui peut demander un électricien. La fiche ne mentionne enfin ni Wi-Fi ni application.