La T3 répond à un besoin précis : les trajets urbains courts et réguliers, du domicile au bureau ou à la gare. Son cadre en aluminium se plie pour tenir dans un coffre, sous un bureau ou dans une entrée, et elle accepte jusqu’à 120 kg, ce qui ouvre l’usage à la plupart des adultes. La fiche de l’offre annonce aussi des freins à disque et une application mobile compagnon. Comme nous le relevions en juin, son autonomie réelle reste inférieure aux 30 km affichés : raisonnez en trajets de quelques kilomètres.

Elle vise d’abord les personnes qui veulent découvrir la trottinette électrique avec un budget minimal, ou qui cherchent un engin d’appoint pour le dernier kilomètre après le train ou le bus. Elle devient nettement moins pertinente si vos rues sont pavées ou abîmées : des pneus pleins absorbent mal les irrégularités, qui remontent directement dans les poignets. Un long trajet quotidien, enfin, la pousserait vite au bout de sa batterie.