Pour quelques kilomètres jusqu’au bureau ou à la gare, une trottinette électrique d’entrée de gamme suffit souvent, à condition de savoir ce que l’on achète. La TODIMART T3 passe à 84,09 € sur AliExpress avec le code CLU13, pour un modèle à pneus pleins dont l’autonomie réelle reste en deçà des 30 km annoncés.
Moteur de 350 W, pneus pleins de 8,5 pouces, vitesse bridée à 25 km/h : la TODIMART T3 coche les cases d’une trottinette électrique urbaine d’entrée de gamme, sans prétendre à davantage. La TODIMART T3 est proposée à 84,09 € au lieu de 177,15 € sur AliExpress avec le code CLU13, soit 93,06 € de moins que le prix barré affiché par le marchand.
Nous l’avions déjà vue passer sous la barre des 80 € en juin : l’offre actuelle n’est donc pas son prix le plus bas, mais elle reste dans la même zone de prix. C’est une offre pour essayer la mobilité électrique sur des trajets courts, sans engager plusieurs centaines d’euros.
La trottinette électrique TODIMART T3 descend à 84,09 € au lieu de 177,15 € sur AliExpress, en saisissant le code CLU13 au moment de payer.
Pourquoi choisir la TODIMART T3 ?
- Des pneus qui ne crèvent pas : ses pneus pleins en nid d’abeille de 8,5 pouces vous dispensent de chambre à air, de pompe et de réparation au bord du trottoir.
- Trois modes pour doser l’allure : piéton, intermédiaire et sport, de quoi rouler au pas sur une zone partagée puis atteindre les 25 km/h autorisés sur piste cyclable. Le moteur de 350 W, qui grimpe à 650 W en pointe, est annoncé capable d’avaler des pentes jusqu’à 25°.
- Une batterie taillée pour les petits trajets : 36 V et 7,8 Ah, soit 280,8 Wh, pour 30 km annoncés. Une capacité modeste, pensée pour l’aller-retour quotidien plutôt que pour la balade du week-end.
Le trajet jusqu’à la gare, son vrai terrain de jeu
La T3 répond à un besoin précis : les trajets urbains courts et réguliers, du domicile au bureau ou à la gare. Son cadre en aluminium se plie pour tenir dans un coffre, sous un bureau ou dans une entrée, et elle accepte jusqu’à 120 kg, ce qui ouvre l’usage à la plupart des adultes. La fiche de l’offre annonce aussi des freins à disque et une application mobile compagnon. Comme nous le relevions en juin, son autonomie réelle reste inférieure aux 30 km affichés : raisonnez en trajets de quelques kilomètres.
Elle vise d’abord les personnes qui veulent découvrir la trottinette électrique avec un budget minimal, ou qui cherchent un engin d’appoint pour le dernier kilomètre après le train ou le bus. Elle devient nettement moins pertinente si vos rues sont pavées ou abîmées : des pneus pleins absorbent mal les irrégularités, qui remontent directement dans les poignets. Un long trajet quotidien, enfin, la pousserait vite au bout de sa batterie.
Face aux trottinettes de marque, un tout autre contrat
À ce prix, la T3 ne se mesure pas aux modèles des grandes marques : la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro que nous avons testée joue dans la catégorie des trottinettes à 800 euros, soit près de dix fois plus cher. Ce que la TODIMART apporte, c’est un accès minimal à la mobilité électrique, avec des pneus sans entretien et un bridage conforme à la réglementation française. Elle n’offre pas la tranquillité d’une marque installée : service après-vente et garantie passent par AliExpress et restent limités. Nous avions également relevé des fragilités signalées sur son mécanisme de pliage, un point à surveiller si vous la repliez plusieurs fois par jour.
✅ Les points forts
- Pneus pleins anti-crevaison, sans entretien
- Trois modes de conduite et vitesse bridée à 25 km/h, conforme à la réglementation
- Cadre en aluminium pliable, charge maximale de 120 kg
- Moteur de 350 W annoncé pour des pentes jusqu’à 25°
❌ Les limites
- Autonomie réelle inférieure aux 30 km annoncés
- Pneus pleins peu confortables sur revêtement dégradé
- Service après-vente et garantie limités via AliExpress
- Fragilités signalées sur le mécanisme de pliage
Le code CLU13 se saisit au paiement : c’est lui qui ramène la TODIMART T3 à 84,09 € sur AliExpress, pensez à contrôler la fiche du vendeur et le délai de livraison avant de valider.
À 84,09 €, la TODIMART T3 est une porte d’entrée honnête vers la trottinette électrique, à condition de la prendre pour ce qu’elle est. Elle fait le travail sur un trajet court et bien revêtu, entre la maison et la gare ou le bureau, avec des pneus qui vous épargnent les crevaisons. Ce n’est pas son prix le plus bas, mais l’écart avec juin se limite à quelques euros.
Si vous roulez sur des pavés, si votre trajet dépasse quelques kilomètres ou si vous comptez sur un service après-vente réactif, mieux vaut viser un modèle de marque, nettement plus cher. Pour un usage d’appoint ou un premier essai, en revanche, la mise de départ reste contenue. Jugez son autonomie sur vos propres trajets, pas sur la fiche produit.
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