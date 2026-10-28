Comme évoqué en préambule, la première version de l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W présentait quelques défauts, dont ce moteur qui manquait de puissance. Défaut corrigé par la marque qui offre désormais un moteur avec une puissance maximale de 833 W à sa trottinette. Concrètement, il sera plus facile de gravir des pentes et d'atteindre la vitesse de pointe de 25 km/h, la limite légale dans l'Union Européenne.

Ce nouveau moteur s'insère dans un design réussi. Acer livre un engin complet avec un deck qui devrait pouvoir accueillir vos deux pieds. Les détails ont aussi été soignés par la marque. D'abord, le guidon accueille un écran LCD pour vous donner votre vitesse ou encore le niveau d'autonomie restant. Des clignotants sont aussi présents, tout comme des feux avant et arrière.

Côté conduite, l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W emporte des pneus tubeless de 10 pouces qui visent à limiter les crevaisons. Un système de double freinage est présent alors que la première version ne contenait qu'un seul frein à disque à l'arrière.