L'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W est une trottinette complète avec son système de freinage à double disque, ses pneus tubeless et cet écran LCD pour suivre l'autonomie en temps réel. Sur le site de la Fnac, elle chute sous les 250 euros.
En 2022, Acer a sorti une première itération de sa ES Series 5 Advanced Predator. Un modèle qui présentait plusieurs défauts, dont un moteur qui manquait de puissance. Conscient de ce problème, Acer a revu sa copie et a sorti une nouvelle itération de cette trottinette en faisant évoluer le moteur avec une puissance maximale de 833 W. En ce moment, le bolide est vendu à moitié prix par la Fnac.
Au lieu de 552,99 euros, l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W est proposée à 249,99 euros par la Fnac
Pourquoi choisir l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W ?
- Un moteur plus puissant : Avec une puissance maximale de 833 W, cette trottinette électrique atteint plus rapidement sa vitesse de pointe tandis que la montée des pentes sera plus simple.
- Une autonomie qui assure plusieurs trajets quotidiens : Avec soixante minutes d'autonomie, l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W pourra assurer plusieurs trajets domicile-travail même si la recharge de huit heures peut sembler longue.
- Un double freinage et des pneus tubeless : Pour renforcer sa fiabilité, Acer a offert à son engin un système de double freinage ainsi que des pneus tubeless qui doivent limiter les risques de crevaison.
Acer a compris ses erreurs
Comme évoqué en préambule, la première version de l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W présentait quelques défauts, dont ce moteur qui manquait de puissance. Défaut corrigé par la marque qui offre désormais un moteur avec une puissance maximale de 833 W à sa trottinette. Concrètement, il sera plus facile de gravir des pentes et d'atteindre la vitesse de pointe de 25 km/h, la limite légale dans l'Union Européenne.
Ce nouveau moteur s'insère dans un design réussi. Acer livre un engin complet avec un deck qui devrait pouvoir accueillir vos deux pieds. Les détails ont aussi été soignés par la marque. D'abord, le guidon accueille un écran LCD pour vous donner votre vitesse ou encore le niveau d'autonomie restant. Des clignotants sont aussi présents, tout comme des feux avant et arrière.
Côté conduite, l'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W emporte des pneus tubeless de 10 pouces qui visent à limiter les crevaisons. Un système de double freinage est présent alors que la première version ne contenait qu'un seul frein à disque à l'arrière.
Des défauts restent à corriger
Malgré tous ces progrès, Acer ne rend pas une copie parfaite. L'application reste imparfaite puisqu'elle se contente d'ajuster l'éclairage ou de suivre le niveau d'autonomie. À noter qu'il est possible d'activer ou de désactiver le verrou électrique.
Autre défaut : le poids de cette trottinette. Elle pèse un peu plus de 18 kg. Un problème si vous habitez dans un appartement sans ascenseur puisque vous devrez la porter à bout de bras. Ce souci est encore plus important au moment de la recharge puisque la batterie n'est pas amovible. L'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W tient 60 minutes avec une seule charge. Pour une recharge complète, il faudra compter huit heures, ce qui est un poil long.
✅ Les points forts
- Un moteur de 833 W plus efficace en côtes
- Un double système de freinage pour un arrêt plus précis
- Des pneus tubeless pour limiter les crevaisons
❌ Les limites
- Une charge longue et une batterie inamovible
- Une application qui demande à être perfectionnée
L'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W est désormais disponible pour 249,99 euros sur le site de la Fnac au lieu de 552,99 euros
L'Acer ES Series 5 Advanced Predator 833 W rend une meilleure copie que la première itération avec un moteur plus puissant et un système de freinage plus précis. Si des défauts sont encore à noter, ils sont très largement atténués par cette promotion de la Fnac.
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