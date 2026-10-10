Le MSI Katana 15 HX en version Core i7-14650HX, RTX 5070 et écran Full HD 144 Hz est affiché à 1 449,99 € à la Fnac, contre 1 999,99 € au plus bas des 30 derniers jours. Écran, mémoire, stockage, concurrence : voici ce qu’il vaut pour jouer.
Le Katana 15 HX est la gamme gaming grand public de MSI, plus accessible que ses séries Raider ou Titan. Cette référence B14WGK-474FR associe un Core i7-14650HX de 14e génération, une RTX 5070, 16 Go de DDR5 et un SSD de 512 Go.
Le MSI Katana 15 HX avec RTX 5070 et Core i7-14650HX passe à 1 449,99 € à la Fnac, contre 1 999,99 € au plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le MSI Katana 15 HX ?
- Une RTX 5070 de dernière génération : avec ses 8 Go de GDDR7, la carte graphique de la série RTX 50 prend en charge le DLSS 4, qui aide à conserver une bonne fluidité dans les jeux récents, même avec des effets graphiques avancés.
- Un Core i7 à 16 cœurs : le Core i7-14650HX et ses 24 threads gardent de la réserve au-delà du jeu, pour du montage vidéo ou une diffusion en direct lancée pendant une partie.
- Un écran 144 Hz qui ménage la carte graphique : la définition Full HD demande moins de ressources que le QHD, ce qui laisse à la RTX 5070 davantage de marge pour alimenter les 144 Hz de la dalle IPS antireflet de 15,6 pouces.
Un PC fait pour jouer en Full HD, à la maison comme en déplacement
Le duo Core i7-14650HX et RTX 5070 vise le jeu en Full HD avec des réglages élevés, sur les FPS en ligne comme sur les jeux d’action récents. Sur ces titres compétitifs, les 144 Hz rendent les mouvements plus nets qu’un écran classique à 60 Hz. Le Wi-Fi 6E et le port Ethernet couvrent le jeu en ligne, et le HDMI 2.1 relie la machine à un écran externe ou à un téléviseur.
Il s’adresse à ceux qui veulent une seule machine pour travailler la journée et jouer le soir, en la déplaçant parfois. Avec 2,4 kg et une batterie de 75 Wh, il se transporte, mais joue de préférence branché sur secteur. Si vous retouchez des photos, visez plutôt les versions QHD de la gamme, dont la dalle couvre 100 % du DCI-P3. Sa webcam 720p suffit pour une visio, pas pour un stream soigné.
Face aux autres PC portables RTX 5070, un Katana sans fioritures
Le Katana 15 HX ne joue pas la carte du premium : châssis en plastique, écran Full HD et 512 Go de stockage. Lors du même relevé, l’Acer Nitro V 17 AI, lui aussi en RTX 5070, était affiché à 1 399,99 € chez Darty avec 1 To de stockage, mais dans un format 17 pouces plus encombrant. Le MSI garde l’avantage d’un 15,6 pouces plus facile à emporter. Pour élargir le choix, notre comparatif des meilleurs PC portables gamer passe en revue les modèles que nous avons testés.
✅ Les points forts
- RTX 5070 avec 8 Go de GDDR7 et DLSS 4
- Core i7-14650HX à 16 cœurs et 24 threads
- Écran IPS antireflet à 144 Hz pour le jeu compétitif
- Connectique complète : HDMI 2.1, USB-C, trois USB-A, Ethernet, Wi-Fi 6E
- 550 € sous le plus bas prix des 30 derniers jours à la Fnac
❌ Les limites
- Définition Full HD, sans la dalle QHD des versions plus complètes
- SSD de 512 Go vite rempli par les gros jeux
- 16 Go en deux barrettes : passer à 32 Go impose de les remplacer
- Châssis en plastique et 2,4 kg
Prix relevé le 9 octobre : avant de commander votre MSI Katana 15 HX à 1 449,99 €, vérifiez sur la fiche Fnac qu’il s’agit bien de la référence B14WGK-474FR.
À 1 449,99 €, ce MSI Katana 15 HX place une RTX 5070 et un Core i7 à 16 cœurs sous la barre des 1 500 €. Pour jouer en Full HD sur un écran 144 Hz, la configuration est cohérente et ne dépense rien de superflu sur la dalle. La remise de 550 € se mesure face au plus bas prix des 30 derniers jours affiché par la Fnac, et notre relevé ne trouvait pas moins cher ailleurs.
Le prix a toutefois déjà été plus bas sur la gamme : fin juillet, nous avions relayé un Katana 15 HX B14W en RTX 5070 à 970 € chez Amazon. Si vous n’êtes pas pressé, guetter une nouvelle baisse se défend. Si vous tenez à une image QHD, à plus de stockage ou à un châssis plus soigné, regardez ailleurs. Pour qui veut s’équiper maintenant et rester en Full HD, l’offre tient la route.
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