Le duo Core i7-14650HX et RTX 5070 vise le jeu en Full HD avec des réglages élevés, sur les FPS en ligne comme sur les jeux d’action récents. Sur ces titres compétitifs, les 144 Hz rendent les mouvements plus nets qu’un écran classique à 60 Hz. Le Wi-Fi 6E et le port Ethernet couvrent le jeu en ligne, et le HDMI 2.1 relie la machine à un écran externe ou à un téléviseur.

Il s’adresse à ceux qui veulent une seule machine pour travailler la journée et jouer le soir, en la déplaçant parfois. Avec 2,4 kg et une batterie de 75 Wh, il se transporte, mais joue de préférence branché sur secteur. Si vous retouchez des photos, visez plutôt les versions QHD de la gamme, dont la dalle couvre 100 % du DCI-P3. Sa webcam 720p suffit pour une visio, pas pour un stream soigné.