Les offres « Black Friday » anticipées se multiplient sur les aspirateurs Dyson depuis ce lundi, un mois avant l’événement. Le Dyson Cyclone V10 Fluffy passe ainsi à 329 € à la Fnac, son prix le plus bas sur trois mois, pour un balai de 2018 pensé d’abord pour les sols durs et dont l’autonomie dépend beaucoup du mode choisi.
Lancé en 2018, le Cyclone V10 a précédé les V11, V12 et V15 dans la gamme de balais sans fil de Dyson. Sa version Fluffy se distingue par sa brosse principale à rouleau doux, conçue pour le parquet, le carrelage et les autres sols durs. La Fnac le vend à 329 € au lieu de 449 €, soit 120 € de moins que son prix barré, qui correspond aussi au plus haut relevé sur trois mois par LeDénicheur.
Ces 329 € sont le tarif le plus bas observé par le comparateur sur la période, et l’offre est vendue par la Fnac elle-même. Elle vise surtout les logements où dominent les sols durs.
Le Dyson Cyclone V10 Fluffy est proposé à 329 € au lieu de 449 € par la Fnac, son prix le plus bas relevé sur trois mois.
Pourquoi choisir le Dyson Cyclone V10 Fluffy ?
- Une brosse pensée pour les sols durs : Son rouleau en nylon doux, garni de fibres de carbone antistatiques, ramasse poussière fine et débris plus gros sur le parquet ou le carrelage, sans abîmer les revêtements délicats selon Dyson.
- Jusqu’à 60 minutes en mode normal : La batterie à sept cellules suffit pour faire le tour d’un appartement à puissance modérée. Comptez environ 3 h 30 de recharge sur la station murale fournie.
- Un balai qui devient aspirateur à main : Le corps se détache du tube pour le canapé, les marches ou la voiture, avec la mini brosse motorisée et le suceur long livrés. Le bac de 0,76 litre se vide d’un geste, sans toucher la poussière.
Du parquet du salon aux sièges de la voiture
Le Cyclone V10 Fluffy se prête surtout à un ménage rapide et fréquent sur sols durs. Son moteur numérique monte à 125 000 tours par minute et ses 14 cyclones séparent la poussière de l’air, pour une aspiration annoncée à 150 AW en mode Boost. Trois modes de puissance permettent de doser l’effort, de l’entretien courant au tapis plus encrassé. La filtration associe HEPA, mousse et technologie multicyclonique pour retenir une grande partie des particules fines.
Le profil type est celui d’un foyer en appartement, avec du parquet ou du carrelage dans la plupart des pièces. Il est moins pertinent pour une maison couverte de moquette, car la brosse principale livrée est la Fluffy, prévue pour les sols durs. L’autonomie annoncée suppose aussi le mode normal : en puissance maximale avec une brosse motorisée, le Journal du Geek n’a mesuré qu’une vingtaine de minutes lors de son test du V10 Absolute. Enfin, à environ 77 dB, il reste bruyant.
Face aux balais sans fil plus récents, à budget proche
Le Cyclone V10 date de 2018 et n’a pas le capteur de détection de poussière des générations plus récentes de Dyson. Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais, le Dyson Gen5 Detect Absolute occupe la première place, mais il s’affiche autour de 649 €, soit près du double. À l’opposé, le Dreame V20 Pro y est retenu comme meilleur rapport qualité-prix autour de 299 €, un peu moins cher que cette offre. À 329 €, le V10 Fluffy se défend pour qui privilégie la brosse douce de Dyson sur sols durs plutôt que les fonctions récentes.
✅ Les points forts
- Brosse Fluffy à rouleau doux adaptée au parquet et au carrelage
- Jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode normal
- Conversion rapide en aspirateur à main, avec mini brosse motorisée
- Vidage du bac sans contact avec la poussière
- Prix le plus bas relevé sur trois mois par LeDénicheur
❌ Les limites
- Une vingtaine de minutes en puissance maximale, selon un test indépendant
- Bruyant, autour de 77 dB
- Bac de 0,76 litre à vider souvent sur de grandes surfaces
- Pas de détection de poussière, contrairement aux Dyson récents
Vendu directement par la Fnac, le Cyclone V10 Fluffy revient à 329 €, quand sa marketplace le propose à partir de 408,89 €.
À 329 €, le Dyson Cyclone V10 Fluffy devient une option sérieuse pour un logement surtout en sols durs, avec l’appoint d’un aspirateur à main. La baisse de 120 € est réelle : le prix barré de 449 € a bien été pratiqué ces trois derniers mois, selon l’historique de LeDénicheur. Son âge se voit pourtant : pas de détection de poussière, et une autonomie qui fond vite en mode Boost.
Si votre logement compte surtout de la moquette, ou si le bruit vous gêne, mieux vaut regarder les modèles de notre comparatif. Pour un appartement en parquet ou en carrelage, le V10 Fluffy couvre en revanche l’essentiel du ménage courant. Et avec les offres Dyson anticipées avant le Black Friday, garder un œil sur les prix des prochaines semaines reste un bon réflexe.
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