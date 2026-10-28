Lancé en 2018, le Cyclone V10 a précédé les V11, V12 et V15 dans la gamme de balais sans fil de Dyson. Sa version Fluffy se distingue par sa brosse principale à rouleau doux, conçue pour le parquet, le carrelage et les autres sols durs. La Fnac le vend à 329 € au lieu de 449 €, soit 120 € de moins que son prix barré, qui correspond aussi au plus haut relevé sur trois mois par LeDénicheur.

Ces 329 € sont le tarif le plus bas observé par le comparateur sur la période, et l’offre est vendue par la Fnac elle-même. Elle vise surtout les logements où dominent les sols durs.