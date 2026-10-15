Le HP 16-bz0043nfx fera le bonheur des professionnels souvent en déplacement puisque la marque annonce que l’ordinateur peut tenir 23 heures avec une seule charge. En ce moment, il est disponible avec une réduction de 35 %.
Pourquoi choisir le HP 16-bz0043nfx ?
- Taillé pour la bureautique : Avec son Snapdragon X et ses 8 Go de RAM, ce laptop pourra vous aider à éditer des documents ou des tableaux tout en ayant une multitude de fenêtres ouvertes en arrière-plan.
- Un grand écran, mais un petit format : Si ce HP 16-bz0043nfx dispose d’un écran de 16 pouces, il ne fait que 1,47 cm d’épaisseur et pourra se glisser dans un sac à dos sans prendre trop de place.
- Un ordinateur infatigable : Ceux qui sont souvent en déplacement seront ravis avec ce PC portable puisqu’il a une autonomie annoncée à 23 heures par HP.
Un as de la bureautique
Le HP 16-bz0043nfx est un ordinateur pensé pour ceux qui effectuent principalement des tâches bureautiques. Pour répondre à ce besoin, la marque lui a offert un Snapdragon X et 8 Go de RAM. Ainsi, l’ordinateur accomplit les principaux besoins et même certaines activités créatives si tant est que vous ne soyez pas trop gourmand sur les demandes.
Grâce à l’espace de stockage de 512 Go, vous pourrez emmagasiner de nombreux fichiers sans souci. Même si vous remplissez cet espace de stockage, vous pourrez connecter un SSD grâce aux deux ports USB-A et aux deux ports USB-C.
Pour travailler confortablement, vous pourrez vous appuyer sur cet écran de 16 pouces en Full HD. Bémol à noter : la luminosité limitée à 300 nits. C’est presque deux fois moins que le MacBook Neo alors que les deux machines sont habituellement vendues au même prix.
Une endurance à toute épreuve
Pour que ce HP 16-bz0043nfx soit un PC vraiment portable, il doit remplir deux critères. D’abord, il doit être facilement transportable et c’est mission accomplie ici puisque la machine ne fait que 1,47 cm d’épaisseur pour un poids de 1,7 kg.
Deuxième critère à remplir : l’autonomie. Ici, HP frappe fort avec un ordinateur qui peut tenir jusqu’à 23 heures en une seule charge. Vous pourrez partir pour une journée de travail ou un déplacement de deux jours sans vous encombrer du chargeur. Justement, en parlant du chargeur, il faut avoir en tête qu’il n’est pas vendu avec la machine.
✅ Les points forts
- Une autonomie annoncée à 23 heures
- Un grand écran IPS de 16 pouces
- Un SSD de 512 Go confortable
❌ Les limites
- Le clavier asymétrique qui peut en déranger certains
- Des performances qui trouvent rapidement leurs limites
Pour trouver le HP 16-bz0043nfx à 549,99 euros au lieu de 849 euros, rendez-vous sur le site de Boulanger
Le HP 16-bz0043nfx est un ordinateur qui saura vous convaincre si vous cherchez un ordinateur pour principalement effectuer des tâches bureautiques. Au prix fort, ses performances restreintes et sa luminosité limitée peuvent poser problème, mais avec cette réduction, il devient tout de suite plus attractif.
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