Le HP 16-bz0043nfx est un ordinateur pensé pour ceux qui effectuent principalement des tâches bureautiques. Pour répondre à ce besoin, la marque lui a offert un Snapdragon X et 8 Go de RAM. Ainsi, l’ordinateur accomplit les principaux besoins et même certaines activités créatives si tant est que vous ne soyez pas trop gourmand sur les demandes.

Grâce à l’espace de stockage de 512 Go, vous pourrez emmagasiner de nombreux fichiers sans souci. Même si vous remplissez cet espace de stockage, vous pourrez connecter un SSD grâce aux deux ports USB-A et aux deux ports USB-C.

Pour travailler confortablement, vous pourrez vous appuyer sur cet écran de 16 pouces en Full HD. Bémol à noter : la luminosité limitée à 300 nits. C’est presque deux fois moins que le MacBook Neo alors que les deux machines sont habituellement vendues au même prix.