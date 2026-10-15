Pour enregistrer vos réunions ou préparer vos prochaines présentations, vous pouvez compter sur le Comu Action Pro qui est vendu avec plus de 100 euros de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le Comu Action Pro ?
- Pour sa transcription précise : Avec sa matrice de six microphones, l’appareil peut enregistrer des sons à 360°, ce qui est pratique pour les réunions avec plusieurs personnes.
- Un accessoire boosté par l’intelligence artificielle : Après la réunion ou l’entretien, l’IA offre une retranscription des échanges avec la possibilité de lui demander de rédiger un résumé.
- Une batterie endurante : La marque annonce 72 heures d’autonomie. Côté recharge, il faudra compter deux heures avant que l’accessoire ne soit pleinement rechargé.
Un enregistreur qui mise tout sur l’IA
Pour son design, le Comu Action Pro reste discret puisqu’il est moins imposant qu’un iPhone 17. Le seul point de design à souligner, c’est cet écran. Il permet de voir la durée de l’enregistrement en cours et un bouton IA est présent. Vous pourrez ainsi formuler plusieurs requêtes pour l’intelligence artificielle comme la retranscription d’une réunion.
L'intelligence artificielle peut aussi synthétiser le contenu d’un entretien ou d’une réunion et vous présenter les différentes tâches à effectuer. Enfin, si vous vous en servez pour parler dans une langue étrangère, un système de traduction en temps réel est présent et il est disponible en 113 langues.
Pour assurer une retranscription claire, l’objet se repose sur une matrice de six microphones tandis que l’IA se charge d’atténuer les bruits parasites pour se concentrer uniquement sur les voix.
Un second passage à la caisse sera obligatoire
Le Comu Action Pro possède un sérieux point noir : le système d’abonnement. Comme c’est souvent le cas sur ce type d’appareils, il faut passer une seconde fois à la caisse pour profiter de toutes les fonctionnalités. Comu se vante de proposer une offre gratuite, mais elle est bien trop limitée. Par exemple, vous ne pourrez utiliser la traduction en temps réel qu’une fois par mois.
Pour obtenir davantage de fonctionnalités, deux formules d’abonnement s’offrent à vous. Une version Premium qui vaut un peu plus de onze euros. Les professionnels se tourneront vers les abonnements Elite qui valent 33 et 45 euros
✅ Les points forts
- L’IA se charge de la transcription de vos réunions ou de vos entretiens
- Une capture audio à 360°
- Un système de traduction en temps réel avec 113 langues disponibles
❌ Les limites
- Un système d’abonnement pour bénéficier de toutes les fonctionnalités
- Une prise de notes parfois imparfaite, nécessitant une relecture
Sur Amazon, vous pouvez acheter le Comu Action Pro pour 151,99 euros au lieu de 256,99 euros
Si vous êtes un professionnel souvent en réunion, le Comu Action Pro présentera un gain de temps considérable par sa capacité à générer des comptes rendus ou de présenter les différentes tâches à effectuer. Néanmoins, l’abonnement presque automatique pour profiter de toutes les fonctionnalités est un élément à prendre en compte avant de passer à l’achat.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €