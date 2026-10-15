Pour son design, le Comu Action Pro reste discret puisqu’il est moins imposant qu’un iPhone 17. Le seul point de design à souligner, c’est cet écran. Il permet de voir la durée de l’enregistrement en cours et un bouton IA est présent. Vous pourrez ainsi formuler plusieurs requêtes pour l’intelligence artificielle comme la retranscription d’une réunion.

L'intelligence artificielle peut aussi synthétiser le contenu d’un entretien ou d’une réunion et vous présenter les différentes tâches à effectuer. Enfin, si vous vous en servez pour parler dans une langue étrangère, un système de traduction en temps réel est présent et il est disponible en 113 langues.

Pour assurer une retranscription claire, l’objet se repose sur une matrice de six microphones tandis que l’IA se charge d’atténuer les bruits parasites pour se concentrer uniquement sur les voix.