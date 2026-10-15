Sur Amazon, le MacBook Neo s’est offert une réduction de prix puisqu’il a retrouvé son prix d’origine fixé à 799 euros dans sa version de 512 Go. Cependant, est-ce que le laptop d’Apple peut rivaliser avec la machine de Lenovo qui ne coûte que 50 euros de plus ? Plusieurs éléments penchent en faveur de ce Yoga Slim 7. D’abord, il y a l’écran. Si le laptop de Lenovo ne possède pas d’écran Liquid Retina comme les laptops de la marque à la pomme, ce Yoga Slim possède une dalle OLED de 14 pouces et une luminosité supérieure avec un pic mesuré à 600 nits contre 500 nits pour la machine d'Apple.

La connectique penche aussi en faveur de Lenovo avec un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI et un combo alors que le MacBook Neo se contente que de deux ports USB-C.

Enfin, le Lenovo possède une autonomie annoncée à 36 heures alors que le MacBook Neo oscille entre 10 et 11 heures. Si la différence semble impressionnante, les deux appareils tiendront une journée de cours ou de travail sans problème.