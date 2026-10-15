Le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 vous tapera dans l’œil dès la première ouverture grâce à son écran OLED WUXGA de 14 pouces. Sur Amazon, il s’offre une réduction de 23 %.
Sur le marché des laptops, il est difficile de s’y retrouver. Si vous recherchez une machine endurante et performante pour un prix autour de 850 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 est fait pour vous puisqu’il perd 250 euros sur Amazon. L’occasion d’acheter une machine qui possède un solide Intel Core Ultra 7 et une batterie imposante avec une autonomie annoncée à 36 heures.
Pourquoi choisir le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 ?
- Un écran OLED de 14 pouces : Le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 brille avec cette dalle OLED de 14 pouces qui possède une luminosité de 600 nits, ce qui est supérieur aux autres produits situés dans cette tranche tarifaire.
- Une machine polyvalente : Avec l’Intel Core Ultra 7 et 16 Go de RAM, ce Yoga Slim 7 est un laptop qui pourra répondre à tous vos besoins et même assurer quelques missions créatives.
- Le rapport qualité-prix : En chutant à 850 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 dispose d’un excellent rapport qualité-prix au vu de la configuration affichée. Sur ce segment, il peut, par exemple, regarder le MacBook Air droit dans les yeux.
Taillé pour la bureautique et plus si affinités
Avec son Yoga Slim 7 14ILL10, Lenovo mise sur la performance. Pour cela, la marque a offert à sa machine l’Intel Core Ultra 7 et 16 Go de RAM. C’est largement suffisant pour des tâches bureautiques et même pour certaines activités créatives. Vous pourrez retoucher des photos sur Canva ou monter des vidéos sur CapCut.
Pour bonifier votre créativité, vous pourrez compter sur les fonctionnalités d’intelligence artificielle apportées par Copilot+. L’IA pourra rédiger des comptes-rendus ou corriger vos documents.
Sur Amazon, le MacBook Neo s’est offert une réduction de prix puisqu’il a retrouvé son prix d’origine fixé à 799 euros dans sa version de 512 Go. Cependant, est-ce que le laptop d’Apple peut rivaliser avec la machine de Lenovo qui ne coûte que 50 euros de plus ? Plusieurs éléments penchent en faveur de ce Yoga Slim 7. D’abord, il y a l’écran. Si le laptop de Lenovo ne possède pas d’écran Liquid Retina comme les laptops de la marque à la pomme, ce Yoga Slim possède une dalle OLED de 14 pouces et une luminosité supérieure avec un pic mesuré à 600 nits contre 500 nits pour la machine d'Apple.
La connectique penche aussi en faveur de Lenovo avec un port USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI et un combo alors que le MacBook Neo se contente que de deux ports USB-C.
Enfin, le Lenovo possède une autonomie annoncée à 36 heures alors que le MacBook Neo oscille entre 10 et 11 heures. Si la différence semble impressionnante, les deux appareils tiendront une journée de cours ou de travail sans problème.
✅ Les points forts
- Un écran OLED de 14 pouces
- L'Intel Core Ultra 7 et 16 Go de RAM
- Une autonomie annoncée à 34 heures
❌ Les limites
- Un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz
- Le chargeur n’est pas inclus
Si vous êtes étudiant ou un professionnel souvent en déplacement, le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 sera parfait pour vous. Avec son Intel Core Ultra 7, il pourra répondre à tous vos besoins bureautiques et même assurer quelques tâches créatives.
La seule limite, c’est ce design qui n’a pas une allure haut de gamme comme peut le proposer le MacBook Neo.
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