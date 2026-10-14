Le Midea PortaSplit a été l’un des climatiseurs les plus recherchés cet été, au point d’être en rupture à peu près partout en France. Son principe : deux unités reliées par une gaine préchargée, l’une dans la pièce, l’autre dehors, comme une clim split, sans frigoriste ni perçage.

Amazon propose aujourd’hui le Midea PortaSplit à 999 €, vendu par le marchand tiers PACERIN EU et expédié par Amazon. Ce n’est pas une remise, mais le retour à son tarif recommandé après une mi-septembre à 1 199,99 €. Il vise d’abord les locataires et ceux à qui une copropriété refuse une installation fixe.