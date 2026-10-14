Le Midea PortaSplit 12 000 BTU réversible s’affiche à 999 € sur Amazon, son tarif recommandé, alors qu’il y coûtait 1 199,99 € à la mi-septembre. Nous l’avons testé cet été : voici à qui ce split mobile rend vraiment service, et ce qu’il impose au quotidien.
Le Midea PortaSplit a été l’un des climatiseurs les plus recherchés cet été, au point d’être en rupture à peu près partout en France. Son principe : deux unités reliées par une gaine préchargée, l’une dans la pièce, l’autre dehors, comme une clim split, sans frigoriste ni perçage.
Amazon propose aujourd’hui le Midea PortaSplit à 999 €, vendu par le marchand tiers PACERIN EU et expédié par Amazon. Ce n’est pas une remise, mais le retour à son tarif recommandé après une mi-septembre à 1 199,99 €. Il vise d’abord les locataires et ceux à qui une copropriété refuse une installation fixe.
Le Midea PortaSplit 12 000 BTU réversible est affiché à 999 € sur Amazon, au niveau de son tarif recommandé et 200 € sous son prix de septembre.
Pourquoi choisir le Midea PortaSplit ?
- Un split sans chantier : La gaine de 2 mètres est préchargée et inamovible : nul besoin d’un professionnel. Il nous a fallu une dizaine de minutes entre le déballage et le premier allumage, support de fenêtre compris.
- Une vraie puissance de 3,5 kW : Cette version 12 000 BTU vise une quarantaine de mètres carrés. Dans notre test, en maison ouverte de 70 m², elle a ramené le rez-de-chaussée de 28 °C à 24-25 °C en moins de deux heures, par 34 °C dehors.
- Une consommation contenue : Classé A++ en froid, il nous a coûté entre 1,40 et 2 € par tranche de 24 heures en usage continu, avec une puissance appelée le plus souvent entre 300 et 500 W.
Une chambre au frais la nuit, un salon cloisonné plus difficile
Le PortaSplit donne le meilleur de lui-même dans la pièce où il est installé. Dans notre test du Midea PortaSplit, mené dans un deux-pièces nantais de 40 m², la chambre est passée de 30 °C à 23,9 °C en trois heures. Nous avons relevé 50 à 52 dB en mode Auto et moins de 45 dB la plupart du temps en mode nuit : un souffle audible, mais compatible avec le sommeil. Télécommande, commandes tactiles et application SmartHome en Wi-Fi pilotent les modes froid, chaud, ventilation et déshumidification.
Le même essai montre ses limites. Le salon, derrière une cloison au bout d’un couloir, n’est jamais descendu sous 26-27 °C : dans un logement compartimenté, l’air frais circule mal. Le poids compte aussi, avec 32,5 kg pour l’unité intérieure et 45,5 kg pour l’ensemble. Si vous comptez le changer de pièce chaque jour ou le monter seul à l’étage, il vous compliquera la vie : il est fait pour rester près d’une fenêtre toute la saison.
Entre le monobloc et le split fixe, une troisième voie
Un monobloc rejette l’air chaud par un gros conduit et crée une dépression qui fait entrer de l’air chaud dans la pièce. Le PortaSplit se contente d’une gaine fine glissée sous un volet roulant, avec le fonctionnement d’une pompe à chaleur split. Il ne remplace pas une climatisation fixe pour autant : la fenêtre reste entrouverte et les deux blocs sont solidaires. Dans notre comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles, il décroche notre mention de meilleur split mobile, quand un monobloc comme le Midea 12 000 BTU, classé A, passe sous 450 €.
✅ Les points forts
- Installation sans perçage ni professionnel, en une dizaine de minutes
- Refroidissement solide dans la pièce équipée
- Bruit maîtrisé, sous 45 dB en mode nuit lors de notre test
- Réversible : froid, chauffage, ventilation et déshumidification
- De 1,40 à 2 € par jour d’usage continu dans nos conditions de test
❌ Les limites
- 45,5 kg au total : un appareil semi-mobile
- Gaine rigide et non démontable, qui laisse la fenêtre entrouverte
- Efficacité réduite dans un logement cloisonné
- Mode chauffage non évalué dans notre test
Le Midea PortaSplit est proposé à 999 € sur Amazon, avec une expédition assurée par Amazon : de quoi l’installer dès cet automne et l’avoir prêt pour l’été prochain.
À 999 €, le Midea PortaSplit n’est pas une affaire au sens strict : c’est son prix normal. Mais après un été de ruptures et un prix de 1 199,99 € à la mi-septembre, le retrouver à ce tarif sur Amazon rend l’achat plus raisonnable. Acheté en octobre, il peut servir de chauffage d’appoint cet hiver, un mode que nous n’avons pas encore évalué, et sera en place avant les premières chaleurs.
Il s’adresse d’abord aux locataires, aux copropriétaires bloqués par leur règlement et à ceux qui veulent rafraîchir une chambre ou un séjour ouvert d’une quarantaine de mètres carrés. Si votre logement est très cloisonné, ou si vous cherchez un appareil facile à déplacer, un monobloc plus léger et moins cher sera plus cohérent. Dans les autres cas, prévoyez simplement de l’aide pour la livraison : le colis pèse 55 kg.
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