La Corsair Vengeance RGB DDR5 de 16 Go descend à 249,99 € chez Amazon, contre 337,99 € de prix conseillé. Une somme qui reste très élevée pour une seule barrette, sur un marché de la mémoire où le cabinet TrendForce anticipe encore des hausses au quatrième trimestre.
Malheureusement, la DDR5 reste extrêmement chère, et cette promotion n’y change pas grand-chose. En mars, nous rappelions qu’un kit de 32 Go en DDR5-6000 était passé d’environ 144 € en septembre 2025 à plus de 565 € en janvier 2026. TrendForce prévoit encore une hausse de 10 à 15 % des prix contractuels de la DRAM sur les trois derniers mois de l’année, et une offre réduite pour les PC en 2027.
Dans ce contexte, la Corsair Vengeance RGB DDR5 de 16 Go à 249,99 € mérite l’attention de ceux qui doivent équiper une carte mère DDR5. Si vous avez besoin de RAM DDR5, c’est maintenant ou jamais : les prix ne devraient pas redescendre de sitôt.
La barrette Corsair Vengeance RGB DDR5 16 Go 6000 MHz CL36 passe à 249,99 € au lieu de 337,99 € sur Amazon, soit 88 € de moins que le prix conseillé.
Pourquoi choisir la Corsair Vengeance RGB DDR5 16 Go ?
- Compatible AMD et Intel : Ses profils AMD EXPO et Intel XMP 3.0 appliquent fréquence et timings depuis le BIOS, sans réglage manuel. Corsair la destine aux cartes mères Intel série 600 et plus récentes, ainsi qu’aux processeurs Ryzen 7000 et suivants.
- La DDR5-6000 à prix Vengeance : La Vengeance est la gamme plus accessible de Corsair, sous les Dominator, sans renoncer à 6000 MHz en CL36. Ces réglages s’activent d’un seul profil, à 1,35 V.
- Un éclairage pilotable : Dix LED RGB adressables forment une barre lumineuse sur toute la longueur du module. Le logiciel iCUE gère cet éclairage, mais affiche aussi la fréquence en temps réel et personnalise les profils EXPO.
Une seule barrette pour entrer dans la DDR5 sans tout payer d’un coup
Une barrette unique de 16 Go permet d’entrer sur une plateforme DDR5 en étalant la dépense. Tom’s Hardware a mesuré cet été ce que coûte ce choix en jeu face à deux modules : de 8,3 % de performances en moins sur un Core i5-14600K à 10,9 % sur un Ryzen 5 7600X, et seulement 2,8 % sur un Ryzen 7 9800X3D. Dans notre test de la Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL36, mené en 2022 sur un kit de deux modules de 16 Go, nous avions relevé des performances de haut niveau.
Elle s’adresse à qui monte un PC de jeu avec une carte graphique dédiée et compte ajouter plus tard une seconde barrette identique. Tom’s Hardware rappelle que deux modules achetés séparément devraient fonctionner ensemble s’ils partagent marque et spécifications, sans garantie absolue de stabilité. Elle convient mal aux PC qui reposent sur la partie graphique du processeur, pour lesquels le double canal reste indispensable. Enfin, 16 Go laissent peu de marge si vous gardez d’autres logiciels ouverts pendant vos parties.
Face aux autres barrettes DDR5 de 16 Go
Sur la même page Amazon, la Patriot Viper Venom RGB de 16 Go en DDR5-6000 CL30 s’affiche à 269,99 € au moment où nous écrivons : 20 € de plus pour une latence plus serrée. La Corsair ne mise donc pas sur les timings, mais sur l’écosystème iCUE, utile si votre boîtier compte déjà des produits de la marque. Si vous visez directement un kit de 32 Go ou des références plus rapides, notre comparatif des meilleures mémoires DDR5 recense les modèles passés entre nos mains.
✅ Les points forts
- Profils AMD EXPO et Intel XMP 3.0
- DDR5-6000 CL36, une série aux performances de haut niveau dans notre test
- Éclairage à dix LED RGB par module, piloté par iCUE
- Achat fractionné possible vers un futur kit de 32 Go
- 88 € de remise sur le prix conseillé
❌ Les limites
- 249,99 € pour 16 Go, un tarif encore très élevé pour de la DDR5
- En simple barrette, environ 8 à 11 % de performances en moins en jeu, hors processeurs X3D
- Ajout ultérieur d’un second module sans garantie absolue de stabilité
- Latence CL36, moins serrée que celle des barrettes CL30
Si votre carte mère attend sa DDR5, la Corsair Vengeance RGB 16 Go est expédiée par Amazon à 249,99 € au moment où nous publions.
Soyons clairs : 249,99 € pour 16 Go de DDR5, c’est cher, et la remise de 26 % ne le fait pas oublier. Mais attendre ne devrait pas vous rendre service : TrendForce anticipe une offre encore tendue pour les PC en 2027. C’est malheureusement comme ça : si vous avez besoin de DDR5 dans les semaines qui viennent, cette offre permet d’acheter avant une probable nouvelle hausse plutôt qu’après.
Elle convient surtout à qui assemble un PC AM5 ou Intel avec une carte graphique dédiée et accepte de démarrer en simple canal, quitte à compléter plus tard avec un module identique. Si vous comptez sur la partie graphique intégrée du processeur, ou s’il vous faut 32 Go dès aujourd’hui, un kit de deux barrettes reste plus cohérent, même plus cher. Et si votre PC tourne encore en DDR4, cette barrette ne vous servira à rien sans changer de carte mère.
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