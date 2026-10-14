Malheureusement, la DDR5 reste extrêmement chère, et cette promotion n’y change pas grand-chose. En mars, nous rappelions qu’un kit de 32 Go en DDR5-6000 était passé d’environ 144 € en septembre 2025 à plus de 565 € en janvier 2026. TrendForce prévoit encore une hausse de 10 à 15 % des prix contractuels de la DRAM sur les trois derniers mois de l’année, et une offre réduite pour les PC en 2027.

Dans ce contexte, la Corsair Vengeance RGB DDR5 de 16 Go à 249,99 € mérite l’attention de ceux qui doivent équiper une carte mère DDR5. Si vous avez besoin de RAM DDR5, c’est maintenant ou jamais : les prix ne devraient pas redescendre de sitôt.