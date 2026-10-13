La caméra Tapo C201 permet de surveiller une pièce à distance grâce à sa tête motorisée et à sa connexion Wi-Fi. Amazon la propose à 29,75 € au lieu de 39,98 € pendant une durée limitée.
Il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour vérifier ce qui se passe chez vous en votre absence. En ce moment sur Amazon, la caméra d’intérieur Tapo C201 est disponible pour 29,75 € au lieu de 39,98 € dans le cadre d’une vente flash. Ce modèle filme en Full HD et il envoie des notifications sur votre smartphone s’il détecte une activité, y compris la nuit. De quoi vous rassurer lors de vos déplacements.
La caméra Tapo C201 est à 29,75 € chez Amazon, ce qui est son prix le plus bas sur les 30 derniers jours.
Pourquoi choisir la caméra Tapo C201 ?
- Pour sa tête motorisée : elle permet de couvrir les différentes directions d’une pièce, avec une couverture horizontale à 360°.
- Pour ses alertes : la détection de personnes est proposée gratuitement, ce qui aide à distinguer une présence humaine des autres mouvements.
- Pour son stockage local : elle accepte une carte microSD jusqu’à 512 Go afin d’enregistrer des clips vidéo sans avoir besoin d’un abonnement.
Une caméra qui tranquillise votre esprit loin de chez vous
C’est lorsqu’elle est associée à l’application mobile Tapo que la caméra Tapo C201 donne accès à tout son potentiel. Cette dernière permet de consulter les images à distance et en temps réel, mais aussi d’orienter la caméra pour examiner une partie de la pièce. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent également de parler à une personne présente sur place. Lorsque la nuit tombe ou que les volets sont fermés, la vision nocturne infrarouge prend le relais dans l’obscurité. Le stockage local est possible avec une carte microSD vendue séparément et, pour aller plus loin, il est possible de souscrire au service payant Tapo Care.
Le nécessaire pour surveiller une pièce, mais pas plus
La Tapo C201 peut être installée dans une entrée, dans le coin d’un salon ou même dans une chambre d’enfant. Cependant, sa définition limitée au Full HD réduit son intérêt pour les très grandes pièces et les longs couloirs. Quant à sa vision nocturne, elle dispose d’une portée limitée à dix mètres.
✅ Les points forts
- Tête motorisée avec couverture horizontale à 360°.
- Détection de personnes sans abonnement.
- Enregistrement local sur microSD jusqu’à 512 Go.
❌ Les limites
- Définition limitée à 1 920 × 1 080 pixels.
- Alimentation secteur obligatoire et Wi-Fi 2,4 GHz uniquement.
À moins de 30 €, la caméra de surveillance Tapo C201 vendue sur Amazon peut rendre de fiers services à la maison.
La vente flash d’Amazon permet d’acquérir cette caméra d’intérieur Tapo C201 à un prix raisonnable. Il peut être tentant d’en acheter plusieurs pour équiper différentes pièces.
Cependant, pour surveiller de grands espaces ou profiter d’une caméra facile à déplacer partout dans la maison, il vaut mieux vous tourner vers un modèle sur batterie un peu plus poussé.
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