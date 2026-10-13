La vente flash d’Amazon permet d’acquérir cette caméra d’intérieur Tapo C201 à un prix raisonnable. Il peut être tentant d’en acheter plusieurs pour équiper différentes pièces.

Cependant, pour surveiller de grands espaces ou profiter d’une caméra facile à déplacer partout dans la maison, il vaut mieux vous tourner vers un modèle sur batterie un peu plus poussé.