Le GMKtec présenté ici est un mini PC conçu pour la bureautique avec un stockage particulièrement généreux d'1 To, avec 16 Go de RAM pour la fluidité et un prix de 322,99 euros au lieu de 469,96 euros sur Amazon.
Un mini PC comme le GMKtec présenté ici est pour vous si vous cherchez un ordinateur de bureau mais que vous n'avez ni l'espace ni le budget pour une tour encombrante et parfois bruyante. Ce modèle ne se contente pas d'une puce d'entrée de gamme habituelle mais fait le pari d'une puce AMD Ryzen qui permet de muscler ses performances graphiques, en l'absence d'une carte dédiée. C'est un bon compromis pour les télétravailleurs, les amateurs de rétrogaming et celles et ceux qui veulent un PC de salon discret sans se ruiner. Une machine que vous retrouvez en promo pour quelques jours avec 31% de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le GMKtec Nucbox G10 ?
- Le processeur AMD change la donne : oubliez les puces N100 ou N95 qui s'essoufflent vite, le Ryzen 5 3500U offre une vraie puissance, appréciable pour le multitâche.
- Sa puce graphique est top pour le rétro-gaming : la Radeon Vega 8 fait tourner sans broncher vos émulateurs préférés et même quelques jeux 3D compétitifs comme Rocket League.
- Une bonne évolutivité malgré la flambée des prix, puisque la RAM n'est pas soudée et que le boîtier dissimule un second emplacement M.2.
Un format de poche pour un setup minimaliste et efficace
Une fois posé sur votre bureau, le GMKtec G10 se fait vite oublier, surtout que vous pouvez le fixer derrière un écran avec un support VESA compatible. Il est plutôt bien doté avec deux ports USB 3.2 5 Gbps, un port USB-C PowerDelivery et un second DP, DATA et PD, un port USB 2.0, un HDMI 2.1 4K@60 Hz et un DP 1.4 4K@60 Hz, ainsi qu'un port Ethernet 2.5G. Par contre, les puristes du travail sans-fil vont devoir se contenter du WiFi 5 et du Bluetooth 5.0, des normes qui, certes, fonctionnent, mais qui commencent à se montrer vieillissantes à l'heure où le le WiFi 6 s'est démocratisé un peu partout.
Plus musclé que la concurrence avec un petit réglage
Ce mini PC fait face à la concurrence équipée d'une puce Intel, mais ce modèle Nucbox G10 se démarque par sa puissance brute avec 16 Go de RAM en double canal et un très confortable SSD de 1 To. Sa principale limite réside dans son BIOS bridé par défaut autour de 20 W pour des raisons de consommation. Donc pour exploiter pleinement ses 45 W, il va falloir mettre les mains dans le cambouis logiciel lors des premiers démarrages.
✅ Les points forts
- La puissance du Ryzen 5, supérieure aux puces Intel N100/N95
- La puce graphique Vega 8 idéale pour le jeu léger et le rétrogaming
- La RAM n'est pas soudée et on peut ajouter un deuxième SSD
- La bonne connectivité
- Windows 11 est préinstallé
❌ Les limites
- La puce WiFi 6 et le Bluetooth 5.0 d'une autre génération
- Les performances bridées par défaut, nécessitant de faire un tour par le BIOS
- L'architecture de son processeur date originellement de 2019
Jusqu'au 23 octobre 2026, le GMKtec Nucbox G10 passe de 469,96 € au lieu de 322,99 €
Le GMKtec Nucbox G10 est une bonne surprise, avec un rapport qualité/prix intéressant face à la concurrence d'entrée de gamme. Son stockage généreux, pour ce prix, et ses capacités graphiques au-dessus de la moyenne fait qu'il convient bien aux étudiants, aux travailleurs à domicile et aux joueurs occasionnels qui cherchent un PC secondaire performant.
Par contre, si vous êtes un gamer assidu qui veut faire tourner des jeux récents ou du montage 4K, ça va être compliqué. L'architecture datant de 2019 montre logiquement ses limites sur les tâches extrêmes. Aussi, il ne faut pas avoir peur de fouiller dans les paramètres du BIOS pour activer le mode "Performance" pour avoir un vrai gain en fluidité.
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