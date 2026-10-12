Le GMKtec Nucbox G10 est une bonne surprise, avec un rapport qualité/prix intéressant face à la concurrence d'entrée de gamme. Son stockage généreux, pour ce prix, et ses capacités graphiques au-dessus de la moyenne fait qu'il convient bien aux étudiants, aux travailleurs à domicile et aux joueurs occasionnels qui cherchent un PC secondaire performant.

Par contre, si vous êtes un gamer assidu qui veut faire tourner des jeux récents ou du montage 4K, ça va être compliqué. L'architecture datant de 2019 montre logiquement ses limites sur les tâches extrêmes. Aussi, il ne faut pas avoir peur de fouiller dans les paramètres du BIOS pour activer le mode "Performance" pour avoir un vrai gain en fluidité.