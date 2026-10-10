Singapour. Un circuit urbain, une course de nuit, des murs à quelques centimètres et une chaleur étouffante. Marina Bay est l'un des tracés les plus physiques du calendrier. Le GP de Singapour est la 17e manche de la saison et se dispute du 9 au 11 octobre. Il adopte cette année le format Sprint pour la première fois. Que vous soyez en France ou en déplacement à l'étranger, voici comment ne rien rater.
Marina Bay, un circuit à part
Marina Bay accueille la F1 depuis 2008 et a été le premier circuit à organiser une course de nuit. Le tracé fait 4,927 km pour 19 virages, depuis la modification de 2023 qui a supprimé quatre virages. Les pilotes doivent boucler 62 tours, soit 305,337 km. La piste est irrégulière, les murs sont toujours proches et l'humidité use physiquement les pilotes. Les températures devraient osciller entre 28 et 33 °C.
Le programme du week-end
C'est le dernier Sprint de la saison. Les horaires sont proches de ceux d'une course européenne, car la course se dispute en soirée à Singapour.
|Session
|Horaire (France)
|Diffuseur
|Essais libres 1 (vendredi 9)
|10h30 – 11h30
|Canal+ Sport
|Qualifications Sprint (vendredi 9)
|14h30 – 15h14
|Canal+ Sport, RTBF/Tipik
|Sprint (samedi 10)
|11h00 – 12h00
|Canal+ Sport, RTBF/Tipik
|Qualifications (samedi 10)
|15h00 – 16h00
|Canal+ Sport, RTBF/Tipik
|Grand Prix (dimanche 11)
|14h00
|Canal+, RTBF/Tipik
Canal+ : le diffuseur officiel en France
En France, le GP est diffusé sur Canal+ Sport et Canal+, avec un départ à 14h00 dimanche. L'émission « La Grille » (Canal+) précède la course à partir de 12h53, et « Formula One, le Mag » la suit.
Les abonnés peuvent aussi suivre l'événement en streaming sur myCanal depuis n'importe quel écran.
Pour regarder l'intégralité du week-end, plusieurs solutions existent :
- Un abonnement Canal+ classique, avec la chaîne Canal+ Sport incluse dans les offres sport
- Le myCANAL, l'application de streaming du groupe, accessible sur smartphone, tablette, box ou smart TV avec un abonnement actif
- Les offres dédiées F1, proposées par Canal+ à partir de 19,99€/mois selon les formules, pour suivre l'intégralité du calendrier 2026
C'est aujourd'hui la solution la plus simple et la plus complète pour un public français qui souhaite suivre l'ensemble de la saison, essais et qualifications inclus, en clair et en HD.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
À l'étranger, regarder le Grand Prix sur la RTBF Auvio
Si vous êtes en Belgique, la RTBF diffuse gratuitement la course sur Tipik et Auvio. Le GP de Singapour y est programmé dimanche 11 octobre.
C'est une alternative gratuite bienvenue pour les résidents belges, à condition de se trouver physiquement en Belgique au moment de la retransmission : comme la plupart des plateformes de streaming européennes, Auvio limite l'accès à son contenu en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
Utiliser un VPN pour regarder
C'est là qu'un VPN comme CyberGhost peut avoir un intérêt légitime, dans un cas de figure précis. Il s'agit d'un résident belge, disposant d'un accès normal à Auvio, mais qui se trouve à l'étranger au moment du Grand Prix : déplacement professionnel, vacances ou expatriation temporaire. Dans cette situation, la géolocalisation de votre connexion internet suffit à vous bloquer l'accès à un service auquel vous êtes pourtant éligible chez vous.
En simulant une connexion depuis la Belgique, un VPN comme CyberGhost vous permet de retrouver l'accès à Auvio exactement comme si vous étiez chez vous, sans changer votre statut ni votre abonnement. Concrètement :
- Vous sélectionnez un serveur belge parmi le vaste réseau de CyberGhost, qui compte des serveurs dans une centaine de pays.
- Votre adresse IP apparaît alors comme localisée en Belgique.
- Auvio vous reconnaît comme un utilisateur résidant sur le territoire et débloque l'accès au direct.
Comment procéder pour le GP de Singapour
- Installez CyberGhost avant le week-end de course. L'application existe sur ordinateur, smartphone, tablette et Smart TV compatibles. Vérifiez que la connexion fonctionne avant le départ de dimanche, à 14h00 en France.
- Connectez-vous à un serveur belge. Choisissez « Belgique » dans la liste des pays, et privilégiez un serveur peu chargé pour limiter les coupures pendant le direct.
- Ouvrez Auvio et connectez-vous à votre compte. Utilisez le compte RTBF que vous possédez déjà en tant que résident belge.
- Lancez le direct du GP de Singapour. Le Grand Prix est programmé dimanche 11 octobre sur Auvio et Tipik.
- Gardez le VPN actif pendant toute la course. Une déconnexion en cours de direct peut interrompre la lecture.
⚠️ Avertissement : cet usage ne concerne uniquement les résidents belges qui se trouvent temporairement à l'étranger. Un VPN ne remplace pas un droit d'accès. Il ne doit pas servir à contourner les restrictions géographiques d'un service auquel vous n'êtes pas éligible. Avant toute démarche, consultez les conditions d'utilisation de la RTBF et vérifiez que l'usage d'un VPN est légal là où vous vous trouvez.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €