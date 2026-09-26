On ne peut pas le nier : Spotify dispose d’un statut imposant sur le marché du streaming musical. Mais ignorer Deezer, son principal concurrent français, serait une erreur. Et pour cause : Deezer propose plus de 120 millions de titres, une écoute sans publicité, le téléchargement hors connexion et un son en qualité HiFi. À cela s’ajoutent des fonctions maison, comme Flow, SongCatcher et Deezer Club.

Cela peut vous donner envie de laisser sa chance à Deezer. Mais si vous utilisez un service concurrent depuis des années, vous risquez d’avoir du mal à transférer vos playlists, à retrouver vos marques et à profiter de recommandations fiables venant d’un nouvel algorithme en seulement un mois d’essai.