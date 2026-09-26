Choisir la plateforme musicale idéale peut représenter un véritable casse-tête, tant les offres des services les plus populaires semblent similaires. Cependant, en plus d’être français, Deezer a quelques petits trucs en plus qui peuvent faire pencher la balance de son côté… À commencer par trois mois d’essai offerts.
On ne peut pas le nier : Spotify dispose d’un statut imposant sur le marché du streaming musical. Mais ignorer Deezer, son principal concurrent français, serait une erreur. Et pour cause : Deezer propose plus de 120 millions de titres, une écoute sans publicité, le téléchargement hors connexion et un son en qualité HiFi. À cela s’ajoutent des fonctions maison, comme Flow, SongCatcher et Deezer Club.
Cela peut vous donner envie de laisser sa chance à Deezer. Mais si vous utilisez un service concurrent depuis des années, vous risquez d’avoir du mal à transférer vos playlists, à retrouver vos marques et à profiter de recommandations fiables venant d’un nouvel algorithme en seulement un mois d’essai.
Trois mois offerts pour tester Deezer sans vous presser
En ce moment, Deezer propose trois mois offerts sur ses formules Premium, Duo et Famille. Autrement dit, les nouveaux utilisateurs de la plateforme disposent de 90 jours gratuits pour découvrir les avantages du service, explorer son catalogue et profiter de ses recommandations. Et pas de risque d’être facturé par surprise, puisqu’une notification est envoyée sept jours avant la fin de la période d’essai.
L’abonnement peut être résilié à tout moment, mais, si vous décidez de le conserver, il revient à 11,99 euros par mois pour Premium, 15,99 euros pour Duo ou 19,99 euros pour Famille. Cette dernière formule comprend jusqu’à six comptes indépendants.
Cette offre est réservée aux personnes qui n’ont encore jamais souscrit à un abonnement payant, profité d’une promotion Deezer ou utilisé un essai gratuit. Elle est donc idéale pour une première découverte de cette plateforme française, qui ne cesse d’affûter ses arguments face à une rude concurrence.
Deezer face à Spotify : quelles sont les différences ?
La rivalité entre Deezer et Spotify n’est pas nouvelle, et elle peut avoir du bon, puisqu’elle pousse les deux services à étoffer constamment leurs propositions respectives. Les deux plateformes proposent de vastes catalogues, le téléchargement des morceaux, des paroles synchronisées, des recommandations personnalisées et une écoute sans publicité avec leurs abonnements payants. Et il faut l’admettre : depuis l’arrivée du Lossless chez Spotify, la qualité sonore ne suffit plus, à elle seule, à les départager.
|Critère
|Deezer Premium
|Spotify Premium
|Prix individuel mensuel
|11,99 euros
|12,14 euros
|Offre mise en avant
|3 mois offerts, soit 90 jours gratuits
|Variable selon les périodes, généralement 1 mois offert
|Qualité maximale
|FLAC 16 bits/44,1 kHz
|Lossless jusqu’à 24 bits/44,1 kHz
|Recommandations
|Flow et mix personnalisés
|Playlists et mix personnalisés
|Reconnaissance musicale
|SongCatcher intégré
|-
|Expériences réservées aux abonnés
|Deezer Club inclus
|-
|Écoute hors connexion
|Oui
|Oui
|Origine
|France
|Suède
Si on se limite aux caractéristiques purement techniques, Spotify peut monter jusqu’à 24 bits/44,1 kHz sur les titres et appareils compatibles, contre 16 bits/44,1 kHz chez Deezer. L’avantage penche donc du côté de la plateforme suédoise sur ce point précis. Dans les deux cas, profiter réellement de l’audio sans perte nécessite cependant un équipement et une connexion adaptés.
Là où Deezer parvient à faire la différence, c’est dans sa proposition d’outils maison : Flow, par exemple, génère une sélection continue qui mélange morceaux favoris et découvertes, et peut même s’adapter à votre humeur du moment. Quant à SongCatcher, il s’agit d’une fonctionnalité capable de reconnaître un titre entendu dans votre environnement immédiat, à la manière de ce que peut faire Shazam. À ce jour, Spotify ne propose pas d’outil de reconnaissance musicale intégré comparable à SongCatcher.
Et les arguments en faveur de Deezer ne s’arrêtent pas là : on peut également citer le Deezer Club, l’une des nouveautés de 2026 qui mérite que l’on s’y attarde.
Deezer Club : quand l’abonnement dépasse le simple
streaming
Avec Deezer Club, la plateforme française a trouvé un moyen
intéressant de se distinguer de Spotify, en permettant aux artistes de se
rapprocher de leur public.
Cela passe par l’organisation de Purple Door, des événements qui peuvent prendre la forme de concerts accessibles en live aux fans les plus investis, ou bien de sessions d’écoute de nouveaux albums en avant-première. Les abonnés payants de Deezer peuvent aussi tenter de gagner des places de concert, accéder à des événements privés ou encore obtenir du merchandising.
Deezer Club accueille également Remix Lab, une fonctionnalité qui permet de remixer une sélection de morceaux avec l’accord des artistes concernés. Il est ensuite possible d’ajouter les créations à une playlist, et même de les partager via la plateforme.
En somme, Deezer donne accès à des fonctionnalités inédites qui lui permettent d’enrichir sa proposition avec des expériences qui dépassent la simple écoute musicale. Les trois mois d’essai actuellement disponibles devraient vous permettre de découvrir cette offre dans son ensemble.