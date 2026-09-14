Deezer se démarque depuis près de vingt ans dans le paysage du streaming musical. Et si ce service obtient la note de 9/10 dans l'avis indépendant de Clubic, sa dimension novatrice y est pour beaucoup.

Fin juin 2026, Deezer a lancé sa nouvelle fonctionnalité Remix Lab. Son objectif est simple. Vous pouvez ainsi remixer vous-même les morceaux d'artistes partenaires.

Et pour cela, Deezer travaille directement avec des chanteuses et chanteurs de France, comme du monde entier. Vous pouvez ainsi remixer des titres d'Alain Souchon, Céline Dion, Mosimann, Inna mais aussi Nickelback ou encore Simple Plan.

Le Remix Lab est directement disponible dans le Deezer Club. Ce dernier est accessible depuis votre application Deezer, à télécharger sur vos appareils connectés.

Trois sessions de concours du Remix Lab ont déjà eu lieu. Vous pouvez non seulement vous amuser en remixant un titre, mais également remporter des places de concert et des prix.