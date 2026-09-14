Deezer innove en vous permettant de remixer vous-mêmes certains morceaux d'artistes partenaires. Vous pouvez dès à présent essayer le Remix Lab gratuitement grâce aux trois mois d'abonnement offerts chez Deezer.
Le Remix Lab est une personnalisation supplémentaire qui vous est proposée par Deezer. Essayez gratuitement cette fonctionnalité pour une nouvelle teinte à vos morceaux préférés.
Cela s'inscrit dans la continuité d'outils pratiques pour profiter d'une expérience de streaming musicale décuplée.
Découvrez ce que Deezer vous propose pendant 90 jours sans frais pour faire bien plus qu'écouter vos morceaux du moment.
Les points forts du Remix Lab :
- Des artistes partenaires ;
- Une approche éthique ;
- 90 jours pour essayer gratuitement.
Deezer propose une expérience musicale renouvelée
(R)éveillez le DJ en vous avec Deezer
Deezer se démarque depuis près de vingt ans dans le paysage du streaming musical. Et si ce service obtient la note de 9/10 dans l'avis indépendant de Clubic, sa dimension novatrice y est pour beaucoup.
Fin juin 2026, Deezer a lancé sa nouvelle fonctionnalité Remix Lab. Son objectif est simple. Vous pouvez ainsi remixer vous-même les morceaux d'artistes partenaires.
Et pour cela, Deezer travaille directement avec des chanteuses et chanteurs de France, comme du monde entier. Vous pouvez ainsi remixer des titres d'Alain Souchon, Céline Dion, Mosimann, Inna mais aussi Nickelback ou encore Simple Plan.
Le Remix Lab est directement disponible dans le Deezer Club. Ce dernier est accessible depuis votre application Deezer, à télécharger sur vos appareils connectés.
Trois sessions de concours du Remix Lab ont déjà eu lieu. Vous pouvez non seulement vous amuser en remixant un titre, mais également remporter des places de concert et des prix.
En somme, vous avez tout à gagner, en remixant les chansons disponibles au sein du Remix Lab.
Le Remix Lab présente également une dimension éthique. En travaillant directement avec les artistes, leur rémunération est bien plus juste.
Deezer propose de nombreux autres outils améliorant votre expérience
Avec sa fonctionnalité Flow, Deezer travaille avec vous pour adapter l'algorithme à vos préférences. Vous disposez d'une expérience immersive et bien plus personnalisée.
Vous pouvez également facilement partager vos playlists avec quelqu'un d'autre. Pratique, l'outil de partage de Deezer fonctionne même avec d'autres plateformes de streaming musicales.
Le jeu est aussi au rendez-vous. Deezer intègre de nombreux blind-tests dans votre application. Vous retrouvez également les paroles de vos chansons pour lancer un karaoké quand bon vous semble.
Avant de passer chez Deezer, conservez vos artistes, avec vos albums et vos playlists. Pour cela, il vous suffit de passer par l'outil Tune My Music. Le transfert est gratuit, tout en étant pleinement respectueux de votre vie privée.
L'abonnement familial permet de faire de belles économies
Deezer vous propose un essai de 3 mois de la version premium de son service. Pour conserver Deezer au-delà de ces 90 premiers jours, plusieurs possibilités s'offrent à vous.
La première est un abonnement individuel. La souscription annualisée vous permet d'obtenir un prix de 9 € par mois, contre 11,99 € par mois pour un abonnement mensuel.
La deuxième est l'offre Duo, à partager à deux. Une offre Famille, permettant de compter jusqu'à six comptes, est également disponible. Deezer propose également une souscription dédiée aux étudiants âgés de 18 à 25 ans.
Ces offres sont sans engagement. Deezer vous notifie la fin de votre essai gratuit 7 jours avant son échéance. Notez que cet essai est réservée aux nouveaux utilisateurs du service.
Deezer reste une application de streaming musical complète pour écouter de la musique et des podcasts sur différents appareils. Son catalogue musical étendu, ses recommandations personnalisées et son système de téléchargement répondent aux usages quotidiens. La version gratuite permet de découvrir le service tandis que l’offre premium améliore sensiblement la qualité d’écoute et le confort d’utilisation. Grâce à ses options audio, à son interface claire et à sa gestion optimisée du streaming en ligne, Deezer constitue une solution fiable pour profiter de chansons et de contenus musicaux à tout moment.
- FLAC 16 bits/44,1 kHz dès Premium
- Recommandations personnalisables avec Flow
- Titres IA identifiés et exclus des recommandations
- Plus de 120 millions de titres
- Application mobile complète
- Qualité limitée à 16 bits/44,1 kHz
- HiFi absent sur certains titres
- FLAC gourmand en données mobiles
- Moins de podcasts que Spotify
- Interfaces web et desktop limitées