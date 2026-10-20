Un an après leur duel à dans la citadelle Montjuïc, le PSG et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi 20 octobre au Parc des Princes pour la 3e journée de la phase de ligue. Diffuseur officiel de la rencontre, CANAL+ propose son offre CANAL+ Sport à 29,99 €/mois pendant 12 mois, avec beIN SPORTS, Eurosport et Apple TV inclus.
Le coup d’envoi de ce PSG - FC Barcelone sera donné à 21 h, heure de Paris, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Parisiens, qui ont remporté la compétition deux saisons de suite, abordent cette édition dans la peau d’un des grands favoris et retrouvent pour l’occasion l’adversaire qu’ils avaient déjà croisé la saison passée, à domicile cette fois.
En France, c’est le groupe CANAL+ qui détient les droits de la rencontre. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, l’offre CANAL+ Sport reste le moyen le plus direct et le plus légal de suivre le match en direct, que ce soit devant la télé ou en streaming sur mobile.
Pourquoi choisir CANAL+ Sport ?
- C’est le diffuseur officiel de PSG - Barcelone et de 100% de la Ligue des Champions en France
- BeIN SPORTS et Eurosport sont inclus dans le même abonnement, sans avoir à cumuler les services
- Le catalogue ne s’arrête pas au sport, avec du cinéma récent, des séries et Apple TV
- Une seule facture pour couvrir football, rugby, F1, MotoGP et bien d’autres compétitions
Paris - Barça, le genre de soirée européenne qu’on ne regarde pas en différé
Il y a des affiches qui se suffisent à elles-mêmes, et ce PSG - Barcelone en fait clairement partie. Les deux clubs se connaissent par cœur, entre les remontadas, les quarts de finale à rebondissements et le duel de la saison dernière en Catalogne, que Paris avait remporté. Ce mardi, le décor change puisque la rencontre se joue au Parc des Princes, devant un public qui a pris l’habitude des grandes nuits européennes depuis le doublé parisien.
Avec le format de la phase de ligue, chaque point compte pour accrocher le top 8 et éviter les barrages, ce qui donne à ce choc d’octobre un enjeu bien réel au-delà du prestige. Pour le suivre, il faudra en revanche passer par le groupe CANAL+, qui n’est pas une chaîne en clair : sans abonnement, il n’existe pas de solution légale pour voir le match en direct en France. Le coup d’envoi étant fixé à 21 h, mieux vaut régler la question de l’accès avant le début de l’avant-match, plutôt qu’à la dernière minute.
Du canapé au smartphone : le match vous suit partout
L’intérêt de l’abonnement CANAL+ tient aussi à la souplesse de sa diffusion. Le match est accessible sur le décodeur ou la box de votre opérateur, mais également via l’application CANAL+, disponible sur smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, boîtiers comme l’Apple TV, Android TV ou le Fire TV Stick, ainsi que sur consoles. De quoi lancer le direct depuis le salon, puis basculer sur mobile si la soirée vous oblige à bouger.
Bien plus que la Ligue des Champions
Le bouquet Sport réunit les chaînes CANAL+ Sport, CANAL+ Foot, beIN SPORTS, Eurosport et Multisports, en plus de l’offre CANAL+ de base et d’Apple TV. Concrètement, cela couvre aussi bien la Premier League que le Top 14 ou le MotoGP, ce qui en fait une formule pensée pour les fans de sport au sens large, pas uniquement pour les soirées de Ligue des Champions.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
✅ Les points forts
- Diffuseur officiel du match et de la Ligue des Champions en France
- beIN SPORTS et Eurosport inclus dans un seul abonnement
- Disponible sur quasiment tous les écrans
- Catalogue cinéma, séries et Apple TV en bonus
❌ Les limites
- Engagement de 24 mois pour bénéficier du tarif réduit
- Le prix remonte à 39,99 €/mois au bout d’un an
- Nombre d’écrans simultanés limité selon la formule
Pour suivre PSG - Barcelone ce soir en toute légalité, CANAL+ reste incontournable. Son offre CANAL+ Sport à 29,99 €/mois pendant un an a l’avantage de regrouper tout le football européen, beIN SPORTS compris, avec un vrai catalogue de divertissement à côté, ce qui la rend pertinente bien au-delà de ce seul match.
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