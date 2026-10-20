Le coup d’envoi de ce PSG - FC Barcelone sera donné à 21 h, heure de Paris, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Parisiens, qui ont remporté la compétition deux saisons de suite, abordent cette édition dans la peau d’un des grands favoris et retrouvent pour l’occasion l’adversaire qu’ils avaient déjà croisé la saison passée, à domicile cette fois.

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