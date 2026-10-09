Boulanger vend le Dyson V12 Detect Slim Absolute 449 € pour son déstockage d’automne, 200 € sous son prix de référence de 649 €. Cet aspirateur balai de 2,4 kg mesure la poussière qu’il aspire, mais son petit collecteur le destine d’abord aux logements de taille modeste.
Le V12 Detect Slim Absolute occupe le milieu de la gamme sans fil de Dyson, entre le V11 et le V15. Il mise sur un poids de 2,4 kg et sur un capteur qui mesure la poussière aspirée pour l’afficher en temps réel sur un écran LCD.
Boulanger, qui le vend et l’expédie lui-même, affiche le Dyson V12 Detect Slim Absolute à 449 € contre un prix de référence de 649 €, soit 30 % de remise. Le 9 octobre au matin, aucun des dix autres marchands recensés par LeDénicheur ne faisait mieux. L’offre vise les foyers aux sols durs qui veulent un Dyson maniable sans payer le haut de gamme.
Le Dyson V12 Detect Slim Absolute passe à 449 € chez Boulanger, contre un prix de référence de 649 € : 200 € de moins sur ce balai sans fil de 2,4 kg.
Pourquoi choisir le Dyson V12 Detect Slim Absolute ?
- Un Dyson léger à manier : Avec 2,4 kg, il pèse près de 600 g de moins que le V11. L’écart compte dès qu’il faut lever le bloc vers le plafond ou dans l’escalier.
- La poussière rendue visible : La brosse Fluffy Optic éclaire les sols durs pour faire apparaître les particules fines, pendant qu’un capteur piézo les compte et que l’écran affiche le résultat. Vous savez où repasser au lieu de deviner.
- Un bouton plutôt qu’une gâchette : Une simple pression lance l’aspiration en continu, sans doigt crispé sur une détente, et vous changez de main sans couper le moteur.
Un balai taillé pour les sols durs et les surfaces modestes
La brosse Fluffy Optic est dédiée au parquet et au carrelage, tandis que la brosse Motorbar prend le relais sur les tapis et démêle automatiquement cheveux et poils. Le moteur Hyperdymium grimpe jusqu’à 125 000 tours par minute, pour une puissance d’aspiration annoncée de 150 AW. Une fois le tube retiré, la mini brosse motorisée et le long suceur s’occupent du canapé, des sièges de voiture ou de l’espace derrière un radiateur. La station murale fournie recharge l’appareil en 4 heures et range ses accessoires.
Ce modèle s’adresse d’abord aux appartements et aux maisons de taille moyenne. Dyson annonce jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode Éco, un chiffre qui baisse dans les modes plus puissants. Le V12 devient moins pertinent dans un grand logement ou un foyer avec plusieurs animaux : son collecteur de 0,35 litre se remplit vite et impose des allers-retours vers la poubelle. Nous avions déjà regretté cette capacité réduite, rançon de sa silhouette fine.
Entre le Gen5 et les balais à moins de 300 €, où se place le V12 ?
Le V12 Detect Slim Absolute ne rivalise pas avec le Dyson Gen5 Detect Absolute, en tête de notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais : ce dernier développe 280 AW, mais pèse 3,5 kg. Le V12 troque une partie de cette puissance contre la légèreté, en gardant l’éclairage des sols et le comptage des particules. Sous les 300 €, le Dreame V20 Pro, notre meilleur rapport qualité/prix dans cette tranche, apporte une filtration HEPA 14 et 72 minutes d’autonomie mesurées. Le V12 se glisse entre les deux, pour qui privilégie la maniabilité.
✅ Les points forts
- 2,4 kg sur la balance, près de 600 g de moins que le V11
- Capteur piézo et écran LCD qui affichent la poussière aspirée
- Brosse Fluffy Optic éclairée pour repérer la poussière fine sur les sols durs
- Démarrage par simple pression, sans gâchette à maintenir
- Indice de réparabilité de 8 sur 10 et pièces détachées annoncées pendant 13 ans
❌ Les limites
- Collecteur de 0,35 litre, vite plein dans un grand logement
- 150 AW, loin des 280 AW du Gen5 Detect Absolute
- Bouton marche/arrêt placé à l’écart de l’écran de contrôle
- Recharge complète en 4 heures
Vendu et expédié par Boulanger, le Dyson V12 Detect Slim Absolute était au plus bas relevé sur LeDénicheur le 9 octobre, à 449 €.
À 449 €, le V12 Detect Slim Absolute devient un Dyson bien plus abordable, sans renoncer à ce qui distingue la gamme Detect : une brosse qui révèle la poussière et un capteur qui la mesure. La remise de 200 € se double d’un écart de 250 € avec la Fnac, qui l’affichait à 699 € le 9 octobre. Pour un appartement aux sols durs ponctués de quelques tapis, c’est un choix cohérent.
Les grands logements et les foyers avec un chien ou un chat à poils longs ont intérêt à viser plus puissant, avec un collecteur plus généreux. Notre comparatif recommande alors le Tineco Pure One A90s et son système anti-emmêlement, au prix d’un poids bien supérieur. Avant de commander, estimez la part de tapis chez vous : c’est elle qui dira si les 150 AW du V12 suivent votre rythme de ménage.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac + iPhone Intego One Complete à -35 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €