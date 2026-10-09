Le V12 Detect Slim Absolute occupe le milieu de la gamme sans fil de Dyson, entre le V11 et le V15. Il mise sur un poids de 2,4 kg et sur un capteur qui mesure la poussière aspirée pour l’afficher en temps réel sur un écran LCD.

Boulanger, qui le vend et l’expédie lui-même, affiche le Dyson V12 Detect Slim Absolute à 449 € contre un prix de référence de 649 €, soit 30 % de remise. Le 9 octobre au matin, aucun des dix autres marchands recensés par LeDénicheur ne faisait mieux. L’offre vise les foyers aux sols durs qui veulent un Dyson maniable sans payer le haut de gamme.