Dans ce bundle MSI, on retrouve un clavier MSI Forge GK320 et une souris Forge GM300, deux accessoires filaires qui constituent une bonne base pour une petite configuration gaming, surtout qu’il est à 44,99 euros au lieu de 53,15 euros sur Amazon.
Avec ce bundle MSI Forge, vous avez une paire mécanique composée d'un clavier et d'une souris filaires qui sont clairement positionnés entrée de gamme. C’est un combo qui mise sur l’essentiel avec un clavier full size à switches Red hot-swappables et une souris optique légère de 7 200 DPI. Il vise avant tout les joueurs débutants ou les gamers avec un petit budget qui veulent un premier setup RGB sans se ruiner. Parce qu’il est en promo sur Amazon avec 15 % de réduction jusqu’au 23 octobre 2026.
Pourquoi choisir le bundle MSI Forge sur Amazon ?
- Les mécaniques hot-swap du clavier GK320 5 pins pour un prix très accessible, qui permet de changer les switches sans soudure.
- La molette de volume métallique avec clic mute, les touches multimédia et la programmation de macros via MSI GEAR.
- La souris GM300 est légère (118g) et symétrique, avec un capteur optique jusqu’à 7 200 DPI et sept boutons programmables.
Un clavier mécanique évolutif pour joueurs débutants
Dans ce pack, on retrouve le MSI Forge GK320, un clavier mécanique filaire avec des switches mécaniques linéaires Red, une course fluide sans point tactile ni clic audible, ce qui est pensé pour des sessions de jeu prolongées. Il peut même être utilisé pour de la rédaction avec son format full-size qui intègre un pavé numérique, une molette de volume dédiée et un couvercle magnétique amovible pour personnaliser l’esthétique. Le rétroéclairage RGB est partiellement personnalisable, avec plusieurs effets prédéfinis synchronisables avec la souris.
Le clavier fait 978 g, est doté d’un câble USB de 1,6 m et est plutôt robuste en termes de construction. L’un de ses meilleurs atouts c’est la compatibilité hot-swap 5 pins qui reste un argument majeur si vous souhaitez personnaliser votre frappe sans avoir à souder. Un argument qui est habituellement réservé aux modèles plus onéreux.
Une souris légère et symétrique avec un capteur limité
L’autre produit de ce bundle, c’est une souris MSI Forge GM300, un modèle filaire optique de 118 g avec un capteur qui va jusqu’à 7 200 DPI et quatre niveaux prédéfinis accessibles via un bouton dédié. Son taux de rapport de 1 000 Hz et ses sept boutons programmables en font un périphérique correct pour du jeu occasionnel ou de la compétition légère. Mais elle reste en retrait face à des modèles supérieurs comme la GM320 ou la Logitech G102 avec un capteur plus abouti.
Elle affiche un design symétrique, donc elle est adaptée aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers, avec un câble gainé de 1,5 m et un rétroéclairage LED RGB à cinq modes prédéfinis. Par contre, si vous êtes un joueur exigeant en quête d’un DPI très fin, il faudra monter en gamme pour avoir une souris plus détaillée.
✅ Les points forts
- La fonction hot-swap 5 pins est rare à ce prix
- La molette de volume métallique avec clic mute
- Les touches multimédia et les macros personnalisables
- Le rétroéclairage RGB synchronisable
- La souris est légère, symétrique, avec capteur optique 7 200 DPI et sept boutons programmables
❌ Les limites
- Uniquement une connexion filaire
- Le rétroéclairage RGB inégal sur certaines touches
- Le capteur de la souris est limité à 7 200 DPI
- Les finitions des matériaux typiques de l’entrée de gamme
Pour bien démarrer dans le gaming RGB, le duo MSI Forge GK320 + GM300 est à 44,99 € sur Amazon
Ce bundle MSI est tout indiqué si vous voulez du matériel gaming abordable, d’une marque réputée, avec des performances honorables. Et si les performances sont bonnes pour de l’entrée de gamme, il arrive à faire une proposition mécanique évolutive grâce au hot-swap. Et la souris est légère, symétrique, sans se ruiner.
Par contre si vous êtes un gamer compétitif plus sérieux ou un puriste du custom, vous pouvez aller voir ailleurs. Idem si vous cherchez du matériel sans fil, là, tout se branche en USB donc il faut au moins deux ports libres.
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