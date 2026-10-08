Dans ce pack, on retrouve le MSI Forge GK320, un clavier mécanique filaire avec des switches mécaniques linéaires Red, une course fluide sans point tactile ni clic audible, ce qui est pensé pour des sessions de jeu prolongées. Il peut même être utilisé pour de la rédaction avec son format full-size qui intègre un pavé numérique, une molette de volume dédiée et un couvercle magnétique amovible pour personnaliser l’esthétique. Le rétroéclairage RGB est partiellement personnalisable, avec plusieurs effets prédéfinis synchronisables avec la souris.

Le clavier fait 978 g, est doté d’un câble USB de 1,6 m et est plutôt robuste en termes de construction. L’un de ses meilleurs atouts c’est la compatibilité hot-swap 5 pins qui reste un argument majeur si vous souhaitez personnaliser votre frappe sans avoir à souder. Un argument qui est habituellement réservé aux modèles plus onéreux.