Les French Days sont l'occasion de repenser son équipement informatique sans se ruiner. Le HP OmniBook 5 16-bf0005nf, PC Copilot+ à écran OLED, passe chez Boulanger à un tarif qui mérite qu'on s'y attarde.
Le marché des PC portables Copilot+ s'est démocratisé au fil des mois, et HP en profite pour proposer un modèle accessible sans sacrifier l'essentiel : écran OLED, processeur Snapdragon X et autonomie annoncée jusqu'à 34 heures. Pour les French Days, Boulanger fait chuter le prix de l'OmniBook 5 16-bf0005nf de 899,99 € à 599,99 €, soit une remise de 300 € sur un modèle qui coche plusieurs cases utiles au quotidien.
Ce type d'offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent un PC polyvalent pour le travail de bureau, le streaming et les usages connectés, sans viser le jeu ou la création lourde. Reste à savoir si la fiche technique justifie l'investissement une fois la remise appliquée : on fait le point sur ce que propose réellement ce HP OmniBook 5 avant de se laisser tenter.
Voici le HP OmniBook 5 16-bf0005nf à 599,99 € au lieu de 899,99 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le HP OmniBook 5 16-bf0005nf ?
- Écran OLED 16 pouces : dalle lumineuse (300 nits), couleurs profondes, idéale pour le confort visuel au quotidien.
- Autonomie annoncée jusqu'à 34 heures : de quoi tenir plusieurs journées de travail sans chargeur.
- Réduction immédiate de 300 € chez Boulanger : le prix passe de 899,99 € à 599,99 € pendant les French Days.
Un PC pensé pour la bureautique connectée, pas pour la performance brute
Sous le capot, le HP OmniBook 5 embarque un processeur Snapdragon X à 8 coeurs épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR5x et un NPU capable de 45 TOPS, suffisant pour les fonctions Copilot+ comme la recherche intelligente ou la retouche photo assistée par IA.
Ce type d'architecture ARM, que la rédaction Clubic suit de près dans ses guides d'achat consacrés aux PC Copilot+, privilégie l'efficacité énergétique et la réactivité au quotidien plutôt que la puissance brute réservée au montage vidéo ou aux jeux exigeants. Avec 512 Go de SSD, une connectivité Wifi 6E et une définition d'écran de 1920 x 1200 pixels, l'OmniBook 5 vise clairement les usages de bureautique, de navigation et de visioconférence plutôt que la création graphique exigeante. Les étudiants, les télétravailleurs et les familles qui veulent un PC principal fiable sans budget extravagant y trouveront un compromis cohérent, d'autant que la webcam Full HD et le clavier rétroéclairé facilitent les usages du quotidien.
Face à la concurrence Intel et AMD, un choix qui suppose quelques concessions
Le Snapdragon X reste moins universel que les puces Intel ou AMD sur le plan de la compatibilité logicielle, certains programmes spécifiques pouvant nécessiter une émulation. En contrepartie, l'OmniBook 5 offre une autonomie et un silence de fonctionnement que peu de PC x86 équivalents proposent à ce niveau de prix.
✅ Les points forts
- Écran OLED 16 pouces lumineux et confortable
- Autonomie annoncée jusqu'à 34 heures
- Châssis en aluminium soigné pour ce segment de prix
- Recharge rapide jusqu'à 50 % de batterie en 30 minutes
- Clavier rétroéclairé avec pavé numérique intégré
❌ Les limites
- Compatibilité logicielle parfois limitée avec l'architecture Snapdragon (ARM)
- Absence de port réseau RJ45
- Carte graphique intégrée, à écarter pour le jeu ou la retouche lourde
- Résolution d'écran (1920 x 1200) en retrait face à certains concurrents 2K/4K
Le HP OmniBook 5 16-bf0005nf à 599,99 € chez Boulanger, l'offre French Days à vérifier avant qu'elle ne s'arrête !
À 599,99 €, le HP OmniBook 5 16-bf0005nf s'impose comme une option sérieuse pour qui cherche un PC portable polyvalent, doté d'un bel écran OLED et d'une autonomie rassurante pour tenir plusieurs journées sans chargeur. Le code SNAP50 permet même de grappiller 50 € supplémentaires sur cette configuration pendant la durée des French Days, ce qui renforce l'intérêt de l'offre pour un budget serré, tout comme le code FRENCH20 valable dès 200 € d'achat sur le site.
Cette configuration s'adresse avant tout aux usages bureautiques, à la navigation et au streaming, pas aux tâches gourmandes en calcul ou en jeu, pour lesquelles une carte graphique dédiée resterait préférable. Les utilisateurs dépendants de logiciels professionnels spécifiques devront vérifier leur compatibilité avec l'architecture Snapdragon avant de se lancer, certaines applications historiques pouvant encore nécessiter une émulation. Pour les autres, ce PC portable offre un rapport qualité-prix convaincant pendant cette période promotionnelle, porté par un écran agréable et une endurance qui fait souvent défaut sur ce segment de prix.
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