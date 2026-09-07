Le marché des PC portables Copilot+ s'est démocratisé au fil des mois, et HP en profite pour proposer un modèle accessible sans sacrifier l'essentiel : écran OLED, processeur Snapdragon X et autonomie annoncée jusqu'à 34 heures. Pour les French Days, Boulanger fait chuter le prix de l'OmniBook 5 16-bf0005nf de 899,99 € à 599,99 €, soit une remise de 300 € sur un modèle qui coche plusieurs cases utiles au quotidien.

Ce type d'offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui veulent un PC polyvalent pour le travail de bureau, le streaming et les usages connectés, sans viser le jeu ou la création lourde. Reste à savoir si la fiche technique justifie l'investissement une fois la remise appliquée : on fait le point sur ce que propose réellement ce HP OmniBook 5 avant de se laisser tenter.