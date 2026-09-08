Besoin d’un nouveau PC portable pour jouer ? Gigabyte lance une vague de promotions jusqu’au 28 septembre pour faire baisser le prix de plusieurs modèles, de l’A16 accessible au très haut de gamme AORUS Master 16.
Le PC portable gaming n’a jamais été aussi polyvalent. Entre les modèles pensés pour jouer confortablement sans exploser son budget et les véritables machines de guerre capables de remplacer un PC fixe haut de gamme, Gigabyte multiplie les propositions. Voici cinq modèles à surveiller, chacun avec un positionnement bien différent.
Gigabyte A16 : le ticket d’entrée le plus raisonnable
Son écran de 16” affiche une définition WUXGA de 1920 x 1200 pixels et surtout une fréquence de 165 Hz, toujours appréciée des gamers. La dalle n’est certes pas la plus ambitieuse de la sélection, mais l’ensemble reste cohérent pour profiter du catalogue PC actuel dans de bonnes conditions.
C’est certainement le modèle à privilégier pour qui cherche avant tout un PC gaming performant et polyvalent, sans franchir la barre symbolique des 1 500 €.
Gigabyte AERO X16 : le bon équilibre entre puissance et mobilité
Avec son AERO X16 3VHL3FRC94DH, Gigabyte monte clairement en gamme. Proposé à 1 299 € au lieu de 1 799 €, ce portable associe un Ryzen AI 9, une RTX 5060, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To.
Son écran 16" WQXGA de 2560 x 1600 pixels fonctionne à 165 Hz, avec un temps de réponse de 3 ms. Une configuration particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent profiter d’une image aussi fine que fluide.
L’AERO X16 ajoute par ailleurs une dimension plus polyvalente avec les fonctions Copilot+ PC via la plateforme Ryzen AI. Bref, une machine qui peut aussi bien accompagner une longue session de jeu qu’un usage quotidien plus classique.
AERO X16 : 32 Go de RAM pour voir plus loin
Le second AERO X16 reprend une recette proche, mais avec une différence qui peut rapidement compter : la présence ici de 32 Go de RAM. Le modèle 1VH93FRC64AH associe cette fois un Ryzen AI 7 350, une RTX 5060 et un SSD de 1 To.
Son écran 16" 165 Hz conserve une définition WQXGA de 2560 x 1600 pixels. La mémoire vive doublée apporte surtout davantage de confort pour les usages multitâches, la création de contenu ou les logiciels gourmands, en plus du jeu.
Gigabyte A18 Pro : quand le grand écran rencontre la RTX 5080
Changement d’ambiance avec le Gaming A18 Pro. Comme son nom le laisse entendre, ce modèle mise sur un immense écran de 18", en définition WQXGA 2560 x 1600, avec une fréquence de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms.
Surtout, il embarque une GeForce RTX 5080, épaulée par 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. La dalle couvre par ailleurs 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, ce qui lui permet de dépasser le simple cadre du jeu.
Ce modèle vise clairement les joueurs qui veulent profiter d’une expérience plus immersive, au travers d’un large écran, sans nécessairement pour cela passer par un écran externe.
AORUS Master 16 : la démesure porte un nom
Et puis il y a l’AORUS Master 16, qui joue dans une toute autre catégorie. Le modèle BZHC6FRE65SP embarque un Intel Core Ultra 9 275HX, une RTX 5090, 32 Go de RAM et un SSD de 2 To.
Son écran OLED de 16" (en 2560 x 1600 pixels) est à l’avenant : définition WQXGA, 240 Hz, temps de réponse de 1 ms, couverture 100 % DCI-P3, 500 nits et compatibilité Dolby Vision. Autrement dit, difficile de lui reprocher de manquer d’ambition.
Cinq machines, cinq philosophies
Avec cette sélection, Gigabyte couvre une bonne partie des besoins des joueurs. D’un côté, le Gaming A16 qui constitue le choix le plus raisonnable, de l’autre, les AERO X16 qui cherchent l’équilibre entre mobilité et puissance, tandis que l’A18 Pro mise sur le grand spectacle. Quant à l’AORUS Master 16, il assume sans détour son statut de machine de guerre.
Les promotions sur cette sélection de PC portables Gigabyte sont annoncées jusqu’au 28 septembre.