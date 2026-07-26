Fulli allège la facture des trajets estivaux : 12 mois de frais de gestion offerts sur le badge de télépéage avec le code ETE26.
Fulli vous permet d’optimiser votre budget dédié aux vacances d’été 2026 avec pas moins de 12 mois d’économies à réaliser sur les frais de gestion de votre badge de télépéage.
Grâce au code promo ETE26, votre badge de télépéage vous revient moins cher chez Fulli. Et cela, pour circuler aussi bien sur les autoroutes françaises, que pour faciliter votre paiement dans plus de 500 parkings compatibles.
Les points forts du badge Fulli
- 12 mois de frais de gestion offerts
- Compatible avec plus de 500 parkings en France
- Sans frais les mois non utilisés
Prenez la route des vacances sereinement avec Fulli
Votre badge Nomade est prêt à s’installer sur votre pare-brise
Pour celles et ceux qui sont à la recherche d’une offre efficace pour combiner un paiement facilité avec un trajet optimisé, vous tombez à pic avec Fulli.
En ce moment, de belles économies sont à réaliser sur les frais de gestion de votre badge.
La commande se passe sur le site Web de Fulli. Votre badge est expédié gratuitement en 48h maximum. À réception, il ne vous reste qu’à l’installer sur le pare-brise de votre véhicule de classe 1, 2 ou 5.
Votre badge de télépéage Fulli demeure amovible et s’adapte ainsi à votre besoin. Les mois où vous ne l’utilisez pas, aucun frais ne s’applique à votre égard.
Où puis-je utiliser mon badge Fulli Nomade ?
Pour régler la note de manière automatisée dans plus de 500 parkings en France, Fulli répond présent. Vous pouvez l’utiliser dans de nombreux parkings d'aéroport et de gare, pratique pour centraliser vos paiements et organiser vos déplacements.
Du côté de votre budget, en plus de vous permettre d’économiser sur vos frais de gestion pendant un an, votre facture est débitée systématiquement au 15 du mois suivant. Ainsi, pour ces congés d'été 2026, vous pouvez pleinement vous concentrer sur le budget dédié à vos vacances.
- À combien me revient ma souscription à l’offre Nomade chez Fulli ?
Fulli, avec sa campagne promotionnelle en cours, vous permet d’obtenir les réductions suivantes :
- 12 mois de frais de gestion en France offerts, soit 1,90 € par mois pendant un an.
- Les frais de mise en service, fixés à 11 €
Pour en profiter, il vous suffit de renseigner votre code promo ETE26 lors de votre commande. Vous bénéficiez également d’une offre sans engagement. Celle-ci reste ainsi flexible pour s’adapter au mieux à votre besoin.
Lors de votre commande, seuls les frais de livraison à hauteur de 4,90 € s’appliqueront.Vous pouvez également souscrire à des options pour l’offre Nomade+ afin de circuler sur les autoroutes espagnoles, portugaises, ou italiennes notamment. Une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours s’applique, au besoin, dans la foulée de votre souscription.
En réunissant sa gamme de services sous une même marque, la proposition de Fulli se tient au niveau de ses concurrents, avec le télépéage, la recharge électrique, l'accès à + de 450 parkings en France ainsi qu'une application mobile complète. Avec un très bon niveau de confiance de la part de ses utilisateurs, Fulli est une solution idéale pour parcourir les autoroutes en maîtrisant son budget.
- Application mobile complète
- Frais de service souvent offerts
- Service de télépéage complet en France et quelques pays d'Europe
- Peut être combiné avec la recharge électrique et compatible parkings
- Manque de services supplémentaires